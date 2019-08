«El derbi en agosto es una moneda al aire» Mikel Lasa, Vicente Biurrun y Andoni Imaz charlan ayer en los jardines de este periódico en la semana del derbi en San Mamés. / MICHELENA Mikel Lasa, Vicente Biurrun y Andoni Imaz, exjugadores del Athletic y la Real, comparten sus vivencias en los derbis y repasan el momento de cada equipo ÁLVARO VICENTE Miércoles, 28 agosto 2019, 08:43

Se resisten a dar un resultado. Esquivan la pregunta. No tanto por tratar de contentar a los dos bandos, en los que jugaron, sino porque el derbi es «una moneda al aire y mucho más en agosto» cuando solo se han jugado dos partidos de Liga. La frase la pronunció Vicente Biurrun (Sao Paulo, 1959) pero los otros dos exfutbolistas de los dos equipos con los que nos juntamos venían a compartir esa opinión: «Puedes intuir por dónde va a ir el desarrollo del partido por lo visto hasta ahora en las dos primeras jornadas, puedes imaginar la propuesta de cada uno, pero en los derbis como éste a ver quién es el guapo que pronostica un resultado. No hay manera», apunta Mikel Lasa (Legorreta, 1971).

Tampoco lo tiene claro Andoni Imaz (Villabona, 1971) por más que hasta el pasado mayo, como delegado del primer equipo del Athletic en las seis últimas temporadas, fuera uno más en el vestuario y conozca al dedillo todo lo que se cuece de puertas hacia dentro. «Lo más objetivo es que los dos equipos han empezado bien y están dirigidos por dos buenos entrenadores, cada uno con su propuesta. Estamos ante el partido por excelencia. El partido de la temporada».

Lasa concreta algo más esa idea: «Los dos han hecho un arranque de Liga ilusionante. La Real ha demostrado personalidad en los partidos ante el Valencia y Mallorca. Es un equipo que quiere el balón y lo normal es que en San Mamés sea igual. Al Athletic, en cambio, no le importa ceder el balón y jugar a la contra. Es un bloque sólido porque de otra forma no se gana al Barcelona y se empata en un campo complicado como el de Getafe».

Para Biurrun hay una circunstancia que puede ayudar a que cada equipo se comporte como quieren sus entrenadores. «Los dos llegan despojados de la presión que supone siempre ganar el primer partido de Liga. Las dudas que se generan en el equipo y el aficionado cuando el resto de equipos suman y tú no lo haces ya no las tienen, así que se puede ver un derbi vibrante con los dos equipos sin cadena».

Imaz asiente porque, a su juicio, «si tardas mucho en sumar en las primeras jornadas y te empiezas a ver abajo... Eso sí puede hacer distinto el derbi».

En la memoria de los tres figuran un puñado de derbis. Es Lasa quien más dificultades tiene para recordar alguno en concreto. «Es que tengo muy mala memoria -se disculpa-. Me gustaría tener la cabeza de Mikel Etxarri (el que fuera secretario técnico de la Real). Él sí es una enciclopedia», se disculpa. «Yo solo me acuerdo de los que gané», apunta Biurrun entre risas.

Quien fuera portero de la Real, Osasuna, Athletic y Espanyol y hoy agente de jugadores, cree que los derbis se viven de forma muy similar en los vestuarios, claro que «en San Mamés el derbi tiene más calor. Igual por la forma de ser de cada uno». El peor recuerdo que tiene es de un derbi en Bilbao: «Jugamos la vuelta de la semifinal de la Copa que luego ganó la Real. Habíamos empatado en Atocha y en Bilbao se disparó la euforia, pero vino la Real y nos ganó con gol de Bakero. No se me va a olvidar. Por eso y porque me rompí el menisco de la rodilla en esa semifinal. El mejor, el 5-0 de Anoeta. Yo estaba en el banquillo de la Real y no veas cómo disfruté».

Imaz sí tiene presente los derbis que disputó. En la Real, entre 1991 y 1998, jugó unos cuantos, y también con el Athletic al que llegó en 1998 con la carta de libertad bajo el brazo. En Bilbao empezó bien. Marcó en Tiflis el gol que metió al Athletic en Liga de Campeones. Era su primer partido. Luis Fernández contó con él hasta que se torció la rodilla. Con Rojo jugó muy poco y con Heynckes, nada. «Me gustaron mucho los primeros que jugué en Atocha. Aquello era otra cosa. Yo había jugado allí desde juveniles y sentí una gran emoción al verme jugando el derbi con la Real. Pero claro no hay mejor recuerdo que el 5-0. Con el Athletic no me fueron las cosas tan bien. Me expulsaron la primera vez que jugué en Anoeta. Imagínate a cuánto iría mi corazón. Me han expulsado sólo dos veces en toda mi carrera y ésa fue una...».

Balance positivo de la Real

Los tres tienen presente lo bien que se le da a la Real sus visitas a San Mamés en los últimos tiempos y lo mal que lo pasa el Athletic. La única derrota de la Real en el nuevo San Mamés se registró en la temporada 16/17 (3-2), cuando acabó en sexta posición. En ese partido marcaron Iñigo Martínez y Zurutuza.

El balance para la Real en seis encuentros en el nuevo San Mamés es de dos victorias, tres empates y una sola derrota, con ocho goles a favor y seis en contra. En la última ocasión, la Real de Asier Garitano, con muchas bajas, logró un triunfo contundente (1-3) con dos goles de penalti de Oyarzabal y otro de Sangalli. «Pero los precedentes no valen de casi nada. En el fútbol vales lo que has hecho al acabar al partido. Ni más, ni menos. Ninguno de los jugadores se va a acordar de lo que pasó en la última temporada una vez se ponga en marcha el partido», apunta Lasa, quien llegó al Athletic en 1997 después de seis temporadas en el Real Madrid, del que salió por el desembarco de estrellas extranjeras que supuso la aplicación de la Ley Bosman. En cuatro temporadas de rojiblanco jugó poco, apenas 64 partidos.

Imaz recuerda que en ese derbi que acabó 1-3 el Athletic tenía «dificultades» para cerrar su portería en la etapa de Berizzo. «Hoy, con Gaizka Garitano, el Athletic es un equipo más sólido y compacto al que es difícil hacerle gol. Tiene pinta de que el partido se puede desequilibrar en los últimos quince minutos cuando las fuerzas ya están justas. ¿La Real? Tiene más velocidad que hace meses...». Lasa le interrumpe: «Y tiene más variantes, más fondo de armario. No se limita solo a trece jugadores. La Real tiene una plantilla muy completa en el que cualquier suplente puede ser titular. No hay más que ver cómo cambió el partido en Mallorca con la entrada en el campo de Isak y Portu».

Lasa sigue «muy de cerca» la actualidad del fútbol porque su deseo es sentarse en un banquillo más pronto que tarde, mientras que Imaz se ha tomado «unos meses de distancia» después de una «intensa» etapa como delegado del Athletic que va a aprovechar para mejorar su inglés en Londres. En el horizonte, la posibilidad de ejercer de director deportivo de un club.

Solo Lasa se lanza a dar el nombre de los jugadores que pueden ser determinantes en el derbi. «Illarramendi, que es quien maneja a qué juega la Real, y Williams en el Athletic por su capacidad para romper al espacio. El rendimiento de Real y Athletic depende de ellos».

Biurrun defiende que «basta que diga un jugador para que brille otro» e Imaz, fiel a su forma de ser, antepone «la respuesta del equipo a cualquier individualidad».

Quizás por ese sentimiento colectivo, Imaz cree que el Athletic está llamado a hacer una «buena» temporada. «No sé qué pasará en el derbi, pero sí sé que Gaizka sabe bien lo que tiene entre manos y va a sacarle chispas a la plantilla. Me gusta lo que veo. Los jugadores están convencidos, van a ir a muerte con él». El de Villabona también conoce de primera mano a Imanol Alguacil, con el que compartió habitación en los desplazamientos de la Real tras debutar ambos en el primer equipo en 1991. «Ésta es la temporada en la que va a poder ver de lo que es capaz. No se pone límites. Le veo muy ilusionado».

Biurrun apunta algo más. «El Athletic es un equipo que saca petróleo a las ocasiones que tiene mientras que la Real llega mucho más, su porcentaje de tiros a portería es más elevado. Es un derbi de contrastes, de estilos diferentes».

Lasa pone el cierre: «La presión que ejerce el Athletic en casa le permite recuperar balones que sabe convertir en ocasiones de gol porque es rápido, preciso y versátil. Entra por dentro y por fuera. La Real tendrá que dar un paso al frente para igualarle en ese aspecto y a partir de ahí tendrá más opciones. Le veo capaz».