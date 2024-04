No se deja sorprender ante los farolillos rojos de la Liga

La Real Sociedad recibe al colista Almería el domingo en el Reale Arena con la obligación de llevarse la victoria. La enorme diferencia clasificatoria que separa a ambos equipos, el cuadro blanquiazul posee 26 puntos más que el rojiblanco, añade mayor responsabilidad al bando txuri-urdin. Además, el conjunto almeriense tan solo ha logrado un triunfo en Liga. Precisamente lo firmó en su último duelo a domicilio ante el Las Palmas.

La Real no puede dejar escapar los tres puntos ante un rival que se encuentra con pie y medio en Segunda División. Se encuentra a 15 puntos de distancia de la salvación, cuando restan 24 por jugarse. Cualquier resultado que no sea una victoria para los locales supondrá una sorpresa. Eso sí, los de Imanol se han habituado a no fallar en este tipo de encuentros en el último lustro y se han mostrado como un equipo fiable cada vez que se han medido contra el último clasificado.

Los últimos nueve enfrentamientos ante colistas se han saldado con seis victorias, dos empates y una derrota. El último precedente data del 11 de noviembre, ante el propio Almería, que finalizó con un trabajado triunfo (1-3) en el Power Horse Stadium. El cuadro andaluz ocupa el último lugar de la tabla desde la quinta jornada.

La pasada temporada la Real tan solo disputó un encuentro ante el colista. Fue contra el Elche, en la jornada 26, y los guipuzcoanos lo resolvieron con suficiencia venciendo por dos goles a cero en el Reale Arena. El conjunto ilicitano acabó perdiendo la categoría como último clasificado.

EL DATO 6 victorias ante los colistas de la Liga en los últimos nueve enfrentamientos ante los farolillos rojos del campeonato.

En cambio, hace dos cursos llegó a medirse a tres colistas diferentes con suerte dispar. Eso sí, dos de esos partidos tuvieron lugar en las diez primeras jornadas del campeonato, cuando todavía se estaban produciendo los saltos clasificatorios propios de los inicios de campeonato. Consiguió vencer (1-0) en la segunda jornada al Rayo Vallecano en casa y empató (1-1) en la octava fecha del calendario en el Coliseum ante el Getafe. En la jornada 35, cuando tan solo quedaban tres encuentros para el final de la campaña, cayó derrotado (2-1) contra el Levante en el Ciutat de Valencia. De nada le sirvió entonces el triunfo al conjunto granota que terminó descendiendo como penúltimo clasificado.

En la campaña 2020/21, la que se jugó a puerta cerrada por culpa de la pandemia del Covid-19, la Real llegó a verse la cara con dos colistas: el Elche y el Eibar. El duelo ante el cuadro alicantino se celebró en la tercera jornada en el Martínez Valero y se saldó con triunfo (0-3) blanquiazul. El choque ante los eibarreses tuvo mayor trascendencia, porque se celebró en la recta final del campeonato, a falta de seis jornadas para el cierre de curso. La Real venció 0-1 en Ipurua y el conjunto armero no pudo evitar el descenso.

Dos empates y una victoria

Por último, en la campaña 19/20, el conjunto guipuzcoano se vio las caras con el Leganés y el Espanyol cuando ocupaban el último puesto en la tabla. No pudo pasar del empate a uno ante el cuadro madrileño, mientras que venció 2-1 ante los catalanes. Ambos partidos se jugaron en el Reale Arena y los dos rivales acabaron en Segunda a la conclusión de la Liga.

El Almería, actual colista de la Liga, tan solo ha sumado cinco puntos a domicilio tras dos empates y una única victoria. La Real tratará de prolongar su buena racha después de vencer recientemente a los dos equipos –Granada y Cádiz– que acompañan a la escuadra indálica en la zona de descenso. No suele fallar ante los farolillos rojos.