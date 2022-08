Degustación de sushi para celebrar su estreno Seguimiento a ... take kubo La estrella japonesa parte como titular y ofrece un auténtico recital de fútbol con gol incluido en un partido en el que estuvo omnipresente

Take Kubo conduce el balón con la derecha ante la presión de Fali y Luis Hernández. / efe

¡Qué manera de estrenarse! El debut de Take Kubo con la Real Sociedad en competición oficial no ha podido tener un mejor principio: gol y MVP del partido. Y eso que a priori su presencia en el once titular estaba casi descartada. Sin embargo, Imanol apostó por él de inicio en la punta de lanza junto a Isak y el japonés se lo recompensó como