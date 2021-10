La Real Sociedad tenía que ganar contra el Sturm Graz para seguir en la pelea por pasar de ronda en Europa League. Dicho y hecho. Fue un partido complicado, aunque los jugadores ya salían con ello en la cabeza. Así lo ha reconocido Igor Zubeldia, novedad ayer en la zaga txuri-urdin.

«Necesitábamos la victoria. Sabíamos que no iba a ser un partido fácil y ayer se demostró», reconocía el de Azkoitia. «Sabíamos que era un partido importante y salimos con ello en la cabeza en todo momento». Los tres puntos logrados por los txuri-urdin dejan el grupo abierto, con opciones para avanzar de ronda tanto para los de Imanol como para PSV Eindoven y Mónaco. «Con la victoria de ayer está todo por decidir y trataremos de pasar como primeros».

En esa victoria fue vital el apoyo de los más 600 aficionados txuri-urdin que acompañaron al equipo hasta tierras austriacas. «Siempre lo digo y hoy más que nunca. Esta victoria es para ellos y por ellos». Un grupo de aficionados que no dejaron de animar y aupar al equipo en todo momento. «La verdad es que es un placer tener a tanta gente apoyándonos en un jueves normal de la semana como el de ayer».

La ayuda fue bien recibida porque delante tenían a un rival que sabían que no iba a poner las cosas fáciles. El Sturm Graz complicó la salida de balón de los de Alguacil y presionó ferozmente, sobre todo en la primera parte, generando cierta incomodidad a la Real en algunos tramos del partido. Pero los txuri-urdin fueron pacientes y supieron aprovechar sus oportunidades. Este es precisamente uno de los aspectos en el que más se nota la mejoría del club blanquiazul en comparación con temporadas pasadas. «Ahora somos un equipo sólido que sabe sufrir y aprovechar las ocasiones que tenemos. Algo que nos está dando puntos», ha reconocido Zubeldia.

El buen hacer defensivo está siendo clave este año. En este sentido, la entrada del canterano en el once en lugar de Aritz no se notó. Una demarcación, la de defensa central, que cada vez es más familiar para Zubeldia. «Yo juego donde me pongan. Es verdad que cada vez estoy más cómodo jugando de central y espero seguir ayudando al equipo cuando se me necesite», ha señalado el jugador blanquiazul.

Pensando ya en el Atlético

Apenas sin tiempo para cambiar el chip, la victoria de este jueves en Europa ya es pasado y toca pensar en el próximo choque liguero contra el Atlético de Madrid. Los de Alguacil visitarán el Wanda Metropolitano el domingo a las 21.00 horas. Un rival de altura, aunque esta Real no se amedrenta ante ningún rival. «Sabemos que jugar contra el Atlético no será fácil, es un equipo Champions, pero iremos a por todas y con la intención de llevarnos los tres puntos», ha admitido el '5' realista.

Un partido para el que Alguacil no podrá contar con Aihen en el lateral izquierdo, y con Monreal fuera de la última lista, sigue siendo una incógnita quién ocupará ese carril. Rico, que ya se ha entrenado con el grupo, podría vestirse de corto por primera vez esta temporada. Viendo la adaptación de Zubeldia a distintas posiciones, el central está «siempre dispuesto a jugar donde Imanol me diga y apoyar al equipo siempre que pueda».