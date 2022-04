Aproximadamente una hora después de abandonar Anoeta, no se me ha pasado la tristeza por no haber ganado al Betis. Ni los clásicos ochenteros que han saltado por el altavoz del coche me han aliviado el sinsabor de otra oportunidad que se escapó. Esta Real, y no es que suene a excusa plañidera, merece tener bastantes más puntos de los que tiene

