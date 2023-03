De la Fuente confirma su confianza ciega en Oyarzabal y lo nombra cuarto capitán

La selección española vive su particular revolución estos días. Después del fracaso en el Mundial de Qatar, la salida de Luis Enrique y la despedida del capitán Sergio Busquets, el combinado de Luis de la Fuente enfila una nueva etapa cargada de caras nuevas y con el objetivo de clasificarse para la Eurocopa de Alemania en 2024. Para ello, De la Fuente ha reunido a un buen número de jugadores de confianza y ha dejado su huella también en la selección de los nuevos capitanes de 'La Roja'.

En principio, tal y como avanzó el propio seleccionador en rueda de prensa, en la elección de capitanes iba a mezclar la veteranía, con los jugadores que más veces hayan vestido la camiseta de la selección, y un «toquecito propio». Ese toque, como ha confirmado 'Relevo', tiene nombre y apellido y no es otro que el delantero txuri-urdin, Mikel Oyarzabal.

El también capitán de la Real ha sido nombrado como el cuarto posible portador del brazalete en la selección. El nuevo capitán del combinado español es Álvaro Morata, que cuenta con 61 internacionalidades. El segundo es Rodri (39) y el tercero, Carvajal (33).

Si se tuvieran en cuenta esos partidos con la selección, Dani Olmo (29) y Nacho (22) contarían con más galones que el delantero de Eibar (21), pero Luis de la Fuente ha querido reflejar con esta decisión su confianza en el jugador y las ganas de que sea una pieza importante en la selección.

«Estoy muy agradecido»

Oyarzabal confiesa en una entrevista con 'Relevo' que valora mucho esa decisión y se muestra muy «agradecido» por poder ser el cuarto capitán de la selección. «Estoy muy agradecido de que me hayan elegido, pero yo no voy a cambiar. También hay gente con más peso en el equipo que no va a ser capitán», ha explicado.

Ampliar Arconada, con el brazalete de capitán de la selección española.

Después de conocer la noticia, seguro que a muchos les vendrá a la retina la imagen de Luis Miguel Arconada, la leyenda txuri-urdin que portó el brazalete de la selección en el inicio de la década de los 80. Arconada disputó 68 encuentros con la selección española.