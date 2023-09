Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Cuando jugamos la Champions, me sentí especial, primero porque rompes la rutina y pasas a tener partidos entre semana y segundo porque, en el caso de la máxima competición continental, porque es lo que llevas años viendo en la tele y, de repente, estás ahí. Me acuerdo de que cuando ganamos al Olympique de Lyon, me sentí especial. Tenía en la memoria ese equipazo que había visto obtener la victoria contra el Real Madrid con Juninho y compañía. Me guardo para siempre lo que vivimos en aquel vestuario. Algo íntimo y bonito. Fue una especie de liberación porque, a priori, éramos menos favoritos. Aquello nos ayudó a sentirnos fuertes. Pero en esa época veníamos de un equipo que había estado en Segunda y estaba en crecimiento. Ahora la cosa es diferente. La Real se está acostumbrando a jugar este tipo de compromisos. Tanto el club como el jugador aspira a disputa competición europea. Se está instaurando esa cultura de club grande y eso el jugador lo siente.

Esta Real puede mirar de tú a tú a rivales de primer nivel. Ya lo vimos la pasada temporada con el Manchester United. Hay un trabajo de mentalización detrás que lleva tiempo y que hace al equipo llegar preparado a citas como la del miércoles en el Reale Arena. Detalles como que suene el himno de la Champions hay que disfrutarlos porque además no son suficiente como para que el futbolista pierda la concentración. La mente ya la tiene preconfigurada. Es un momentazo. No tiene nada que ver verlo por la tele o sentirlo in situ. Pero tampoco tiene nada que ver el partido. Cambia el grado de exigencia. Los de Champions son partidos que te obligan a sacar lo mejor. Tengo el recuerdo de duelos muy físicos que te exigían al máximo. ¿El grupo que le ha tocado a la Real? Veo dificultad pero también oportunidad. Creo que se van a repartir bastante los puntos. La misión tiene que ser quedarse satisfechos con lo hecho.