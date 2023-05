David Silva ya piensa en la próxima temporada tras confirmarse una rotura en el gemelo derecho

La Real Sociedad ha emitido este jueves el parte sobre la lesión que se produjo David Silva en el partido ante el Almería del pasado martes. Y el diagnóstico refleja a las claras que el canario no podrá disputar ningún minuto más de txuri-urdin esta campaña. El genio de Arguineguín presenta una rotura en el gemelo interno de la pierna derecha -no se ha especificado la gravedad-, una lesión que suele requerir en el mejor de los casos de un par de semanas para su total recuperación.

Así las cosas, Imanol no podrá contar con la participación del canario para los encuentros restantes de liga ante el Atlético de Madrid (domingo, 19.00 horas) y Sevilla (domingo 4 de junio). Imanol ya comunicó el martes que Silva se iba a perder lo que resta de temporada tras su lesión. «Hoy era el día de arriesgar sabiendo que Silva no estaba al cien por cien. Por suerte no ha sido la rodilla y sí el sóleo o el gemelo, lo que le va a hacer perderse los dos partidos que quedan. Dentro de lo que cabe no es una mala noticia porque no es la rodilla», apuntó.

El canario sufrió esta lesión en el minuto 19 del encuento ante el Almería del pasado martes. El canario tuvo que pedir el cambio tras notar alguna molestia y Brais Méndez salió en su lugar. El futbolista se retiró cabizbajo mientras recibía una gran ovación por parte de los aficionados txuri-urdin. Silva ha comenzado con un tratamiento de fisioterapia y su vuelta a sus actividades será progresiva, en función de las características de la lesión y la evolución de los síntomas.