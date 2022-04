David Silva seguirá un año más en la Real Sociedad

La afición de la Real Sociedad seguirá disfrutando con la magia de David Silva un año más. El canario ha llegado a un acuerdo con el club txuri-urdin para ampliar su contrato una temporada más hasta junio de 2023, así lo ha comunicado la entidad blanquiazul este viernes. La vinculación del exjugador del Valencia y el Manchester City finalizaba este verano, tras su llegada a Gipuzkoa en verano de 2020.

Las conversaciones entre el jugador y la entidad blanquiazul para abordar la continuidad del futbolista en la capital guipuzcoana se iniciaron en marzo y se han desarrollado con celeridad. El futbolista tenía mucha ilusión por seguir en la Real y no ha habido ningún problema para llegar a un acuerdo entre ambas partes, según ha podido saber este periódico.

No ha surgido ningún inconveniente a la hora de alcanzar un acuerdo económico. La operación ha sido sencilla en ese sentido. Cuando David Silva firmó por la Real en agosto de 2020 por dos temporadas, en el trato se incluyó una opción a una tercera campaña. Sin embargo, estas últimas negociaciones entre club y jugador no han transcurrido según los términos acordados entonces. No ha sido necesario.

La Real confía en el estado físico del jugador que el próximo curso cumplirá 37 años. Desde el club están convencidos de que puede seguir rindiendo a buen nivel y Silva es de la misma opinión. Imanol siempre ha insistido en que el canario conoce muy bien su cuerpo y está capacitado para medir los esfuerzos.

David Silva ha jugado hasta el momento 56 partidos con la camiseta blanquiazul en las dos temporadas que lleva como realista. En la pasada campaña participó en 26 encuentros, mientras que en la presente ya ha superado ese registro y lleva 29 choques disputados. A estas cifras hay que sumar su actuación en la final de Copa. En este tiempo el de Arguineguín ha contabilizado 3 goles.