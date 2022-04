Con una sonrisa en la boca y su habitual tranquilidad ante las cámaras, David Silva ha explicado que el trato que ha recibido estos dos años por parte del club y de los aficionados de la Real Sociedad han sido un factor importante para renovar por un año más. «Estoy muy a gusto, mi familia está muy bien. Si estás a gusto y te tratan como en tu casa es más fácil».

El canario siempre ha mostrado su faceta familiar y era de esperar que tuviera en cuenta su opinión para decidir su futuro. «Cuando salimos por ahí la gente respeta muchísimo, en dos años he hecho muchos amigos aquí. Y es una razón más para seguir aquí», ha señalado.

También ayuda, claro está, la buena dinámica de la Real Sociedad. «He sentido el trabajo que hay, hay una filosofía que he tenido en todos mis clubs. Estamos haciendo un gran juego, han sido dos años muy buenos, esperemos acabar éste entrando en Europa».

«El club está creciendo»

Aunque como ha explicado en declaraciones al club, no le ha sorprendido lo que se ha encontrado en Zubieta. «Antes de venir sabía que el equipo lo estaba haciendo bien, estaba jugando bien, un buen fútbol, que a Imanol le gustaba jugar, la presión. Lo he visto y lo he podido sentir».

Ese crecimiento constante es lo que «esta ayudando» a luchas por puestos europeos «todos los años», algo que para David Silva «es muy bueno». «Los jugadores quieren venir y eso es muy bueno para el club y la ciudad», ha recalcado.