David Silva continúa con su puesta a punto de manera individualizada

La Real Sociedad se ha ejercitado este martes en el Reale Arena en el segundo día de la pretemporada y David Silva ha vuelto a realizar parte del entrenamiento separado del grupo. Tal y como ocurrió el lunes, el canario ha iniciado la práctica con sus compañeros, pero luego se ha retirado al interior de las instalaciones del estadio de Amara para continuar con su plan personalizado.

El '21' txuri-urdin no sufre ningún tipo de problema físico, pero tanto el cuerpo técnico como el propio jugador quieren tener mucha precaución con su periodo de preparación para no tener que lamentarlo después en forma de lesiones musculares. El canario tiene 37 años, mientras que el resto de la plantilla, a excepción de Traoré, aún no ha alcanzado la treintena.

Hay que recordar que Silva terminó lesionado la temporada y se perdió los dos últimos encuentros ante el Atlético de Madrid y Sevilla por culpa de una dolencia en el gemelo interno de la pierna derecha. El club no va a correr riesgos con la puesta a punto del futbolista, mucho menos en los primeros días de pretemporada. En enero cumplirá 38 años.