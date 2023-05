David Silva: «Soy el cascarrabias del grupo, el que les exige»

David Silva ha hecho feliz este jueves a miles de personas. Concretamente a todos los aficionados de la Real Sociedad. El genial centrocampista canario ha firmado la prolongación de su contrato como txuri-urdin hasta el 30 de junio de 2024, cuando tenga 38 años. «Ya lo dije hace un tiempo, estoy muy a gusto aquí. Mi familia está encantada de vivir en Donostia y eso es algo que valoramos mucho», ha declarado el '21' realista.

Además del plano personal, en el que las cosas le van bien, Silva ha apostado por seguir como realista porque «el equipo lo está haciendo muy bien, son todo cosas positivas. Este año estamos peleando por entrar en la Champions League». Con todo, al fin y al cabo, renueva porque «tengo ganas de seguir, me hace ilusión jugar un año más. Y me encuentro bien, que es un aspecto en el que tengo que ser honesto conmigo mismo». Al hilo de esto el de Arguineguín, ex de Valencia o Manchester City, ha reconocido que «tuve más problemas físicos en los dos primeros años, pero en esta campaña he podido gozar de más continuidad».

El '21' blanquiazul ha apuntado que «el grupo -el vestuario realista- es buenísimo, está lleno de gente sana, jóvenes que quieren aprender... Al final yo soy el mayor y el cascarrabias, el que les exige a los demás. Yo también he sido joven y he estado algo perdido en esos momentos, por eso siempre viene bien tener gente con experiencia».

«Muchos chavales de la cantera»

Silva se convirtió en jugador de la Real Sociedad hace tres años, en verano de 2020. El jugador txuri-urdin recuerda que «firmé en su día porque sabía que el club estaba haciendo las cosas muy bien y porque se estaba apostando por un fútbol atractivo. Estamos consiguiendo entrar en Europa con un mérito tremendo, porque tenemos a muchos chavales de la cantera».

Por último, David Silva ha mandado un mensaje a la afición: «Veo la ilusión que hay en la ciudad cuando me encuentro con los niños por la calle con las camisetas de la Real. Eso es algo muy bonito».