Dani Olmo espera un partido «importante y especial» contra la Real Sociedad

El jugador del RB Leipzig, Dani Olmo, espera un partido «importante y especial» este jueves (21.00) frente a la Real Sociedad en la ida de dieciseisavos de final de Europa League que se jugará en el Red Bull Arena. «La Real nos va a llevar al máximo, es un rival complicado, muy bueno, y nosotros queremos seguir con la buena racha que llevamos en Liga y Copa», ha asegurado este miércoles el catalán.

«La Real está haciendo un gran año. Es un equipo al que le gusta jugar el balón y dominar los partidos. Va a ser un partido bonito para el espectador», ha augurado el atacante. Olmo se reencontrará mañana sobre el verde con varios compañeros de selección, como Mikel Oyarzabal o Mikel Merino, y ha reconocido que en los últimos días ha estado en contacto con ellos. «Están motivados como yo», ha admitido con una sonrisa Olmo para añadir después que «aunque hayamos pasado el verano juntos, va a a ser especial y bonito estar de nuevo con ellos».

El futbolista del RB Leipzig prevé una eliminatoria «igualada», aunque ha deslizado también que «sabemos por dónde les podemos pillar y atacar». «Los conozco bien, he hablado con el entrenador y él ya tenía una idea en mente», ha apuntado también Olmo sobre la Real.

El entrenador del conjunto alemán, Domenico Tedesco, ha advertido que su equipo se medirá a «un gran rival, que no es el Barcelona o el Real Madrid, pero que ganó al Atlético de Madrid en Copa». «Es un equipo complejo, tienen jugadores muy técnicos y una buena mezcla en el centro del campo. Necesitamos tener el balón», ha indicado el técnico germano.

Tedesco también ha sido cuestionado sobre Alexander Sorloth, que se encuentra en la Real cedido por el Leipzig. «Es un delantero muy alto, pero también muy rápido que sabe jugar muy bien. Yo no lo conozco, mis jugadores me lo han descrito, pero una cosa es conocerlo y otra defenderlo», ha valorado el preparador.

Por último, Tedesco ha afirmado que el central Orban no ha podido entrenar hoy, aunque no tiene una lesión seria. El entrenador del RB Leipzig no ha descartado su participación en el duelo de mañana.