Dani García: «Los whatsapps con mis amigos antes del derbi están prohibidos»

«Soy lo que soy gracias al Eibar y eso no se lo voy a negar a nadie»

La relación entre Dani García y José Luis Mendilibar siempre será especial. El de Zumarraga se convirtió en un fijo para el de Zaldibar aunque al inicio su relación fue algo tensa.

- Cuente.

- Estuve diez días de baja por anginas durante una pretemporada y no es que la relación fuera tirante, sino que me pedía cosas que me parecían locuras.

- Diga.

- Nos pedía que echáramos la defensa hacia delante, que presionásemos arriba y yo pensaba que en diciembre íbamos a estar abajo porque me daba la impresión de que todo lo que nos pedía 'Mendi' no se podía hacer.

- ¿Cuándo le convenció?

- Fue en un partido de pretemporada contra el Tenerife. Robé un montón de balones, el equipo estuvo bien. Soy mucho de analizar lo que hacemos y me empecé a dar cuenta de que lo que pedía Mendilibar tenía todo el sentido. Tengo claro que el día que se vaya 'Mendi' del Eibar, ojalá no, pero igual pasan por problemas.

- ¿Qué significa el Eibar para usted?

- Soy lo que soy gracias al Eibar y eso no se lo voy a negar a nadie. Me lo dieron todo y han hecho que llegue hasta aquí. En su momento tuve la indecisión de no saber qué hacer y por distintas cosas decidí apostar por el Athletic, y no me arrepiento. No es que uno sea más grande que el otro o viceversa, son distintos, aunque bueno, hay gente que lo entiende mal.

- ¿Se refiere a aquellas declaraciones del filete y el entrecot?

- Es que no se entendieron bien o se malinterpretaron. No me refería a los equipos, sino a las instalaciones que tiene cada uno de ellos. La pregunta era sobre Atxabalpe y Lezama.