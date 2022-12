La curiosa relación de Joaquín con la Real Sociedad: «Cuando lo cuento la gente flipa»

Joaquín Sánchez es un jugador de sobra conocido en la Liga. Por San Sebastián ha pasado en multitud de ocasiones vestido con la elástica de una buena cantidad de conjuntos. Lo que pocos han visto venir desde el veterano extremo del Real Betis es la curiosa relación que guarda con la Real Sociedad.

La anécdota fue contada desde el programa de entretenimiento que él mismo comanda y que ha entrevistado a personalidades de todo tipo. De hecho, 'Joaquin El Novato', como así se llama su programa, ha sido un total éxito. Como presentador y entrevistador de su propio espacio televisivo, el futbolista bético ha cosechado una cuota de pantalla superior al 15%, siendo el mejor estreno de un programa de entretenimiento en muchos años con un 29,5% de share en el primer programa.

Joaquín Sánchez ha entevistado a Ana Milán, Pedro Duque, Rosario Flores, Pablo Motos, Antonio Resines, y Vicky Martín, entre otros. El bético explicó el curioso chascarrillo que le une con la Real Sociedad en una entrevista con el presentador Vicente Vallés. «Me acuerdo cuando mi padre me regaló la primera equipación... La gente cuando yo lo cuento flipa. La primera equipación de fútbol que tuve fue la de la Real Sociedad. Mi padre fue a comprarme, no la recuerdo bien, la del Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, los equipos que más sonaban, y no había, y entonces me compró el pobre la de la Real Sociedad. Aquello me marcó por completo», relató Joaquín.

El programa de entretenimiento de Joaquín Sánchez ya ha cerrado su primera temporada, pero no hay aún confirmación por parte de Atresmedia de que vaya a haber una segunda. En cualquier caso, los datos han sido buenos y no sería de extrañar continuar viendo a Joaquín en la televisión.