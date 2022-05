Cuidado con el Rayito

Después de la derrota ante el Barça en la que merecimos ganar, que queda lejana ya, llega la visita a Vallecas, en la que debemos poner especial atención. Es un rival incómodo que viene de ganar a todo un Barcelona en su campo. Se le caracteriza por ese sistema 1-4-2-3-1 atrevido, con jugadores ofensivos y un carácter ganador como su entrenador Iraola. Empezó fuerte a principio de temporada, siendo la revelación, aunque tuvo un bajón de resultados en esta segunda vuelta que casi le cuesta la permanencia. Ahora ya la tiene asegurada. El hecho de ganar en Barcelona puede dar a entender que ellos se hayan relajado, pero conociendo a Iraola esto no será así. El Rayo juega como equipo, con cierta agresividad en defensa, jugadores que se despliegan en ataque y de mucho desgaste físico. Tener un jugador como Isi Palazón, que parece que está presente en todas las jugadas, es importante para ellos. En ataque alternan dos jugadores, Nteka y Guardiola. Éste se pega con todos, es valiente y goleador. No me quiero olvidar de algunos jugadores que salen desde el banquillo, como Bebé, un jugador que es capaz de golpear el balón desde lugares insospechados. También Falcao, que fue un gran jugador pero las fuerzas y las lesiones no le acompañan. Aun así, no pierde el olfato de gol.

Ganar pasa por ser uno mismo lo que quiere ser, de algún modo la Real tiene que hacer su juego habitual, el de tener la posesión para evitar las jugadas de velocidad del Rayo y no perder en situaciones complicadas en defensa, donde no hay solución y se puede pagar muy caro. Además, debemos marcar las ocasiones que generemos, que ante el Barcelona fueron muchas. Estoy seguro que, tarde o temprano, el gol llegará. A Isak y Sorloth no se les ha olvidado marcar goles.

En cuanto al objetivo, sigo pensando que la Real no está tan lejos de conseguirlo, incluso debemos mirar de reojo a la posibilidad de entrar en Champions. Salvo el Betis, todos están flojeando y hay que ir a por todo porque tenemos equipo. Que el Betis haya ganado la Copa es una buena solución para encararlo de forma más tranquila. Y la renovación de Silva me parece una gran noticia. Aunque solo ha jugado el 50%, ha dado mucho al equipo.