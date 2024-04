El cuarto mejor visitante de la Liga no teme al Coliseum

La Real Sociedad afronta el domingo su antepenúltima salida de la temporada. Después de visitar el Coliseum para enfrentarse al Getafe tan solo le quedarán dos partidos más por jugar a domicilio antes de cerrar el curso. Ante el Barcelona y el Betis. Rivales complicados todos ellos, aunque si uno se detiene en observar los resultados que ha conseguido el equipo fuera de casa podría pensar que a la Real no le va tan mal lejos del Reale Arena.

Si solo se contaran los partidos disputados a domicilio, el conjunto guipuzcoano ocuparía la cuarta posición de la Liga, gracias a los 26 puntos sumados a lo largo de la campaña como visitante. Son siete las victorias que ha obtenido hasta el momento fuera de Gipuzkoa (Valencia, Almería, Villarreal, Celta, Mallorca, Granada y Alavés), a los que hay que añadir cinco empates (Las Palmas, Rayo Vallecano, Osasuna, Cádiz y Girona) y cuatro derrotas (Real Madrid, Atlético, Athletic y Sevilla).

Solo el Real Madrid, el Barcelona y el Girona han rendido mejor que los realistas fuera de casa. Todos ellos le preceden también en la clasificación general, mientras que el Atlético y el Athletic, que también se encuentran por encima en el ranking general, cuentan con peores registros que los blanquiazules en sus duelos a domicilio.

El buen rendimiento de los de Imanol fuera de casa les está permitiendo contrarrestar los tropiezos que están protagonizando en el Reale Arena. La Real es el noveno mejor local de la Liga. Contabiliza 24 puntos en este apartado, dos menos que como visitante, con un partido menos, eso sí.

Imanol encuentra una explicación sencilla a este fenómeno. «Seguramente generamos menos ocasiones de gol, pero estamos más acertados», se justificó ayer en rueda de prensa. Una cuestión de acierto. El oriotarra, en vez de valorar el gran rendimiento de los suyos a domicilio, prefirió defender las actuaciones del equipo en casa, donde no está obteniendo los suficientes resultados favorables. «Si analizas todos los partidos que hemos jugado en casa, firmaría jugarlos de nuevo todos de la misma manera. En todos hemos generado más que el rival. Lo que pasa es que si no aciertas no tienes premio», sostuvo.

A por la treintena de puntos

Incluso retó a los presentes en la sala de prensa a encontrar un choque en Anoeta en el que el adversario contabilizara más oportunidades que gol que los realistas. «El gran secreto está ahí. En muchos partidos fuera de casa hemos generado menos pero hemos acertado más. Es mi opinión», remató sin mayores misterios.

La Real ha dado un salto importante en su rendimiento lejos de Anoeta. Promedia 28,5 puntos a domicilio en las últimas cuatro temporadas bajo las órdenes de Imanol. Hasta el momento la pasada campaña fue la más prolífica como visitante. El cuadro blanquiazul alcanzó los 33 puntos, un registro que todavía está en disposición de superar si suma los nueve puntos que aún quedan por repartirse. Con dos victorias y un empate lograría igualar el botín del curso pasado. No muchos equipos consiguen llegar a la treintena de puntos como visitante a lo largo de la temporada.

Una de las claves de ese buen hacer como foráneo, además de saber aprovechar las ocasiones como insiste Imanol, tiene que ver con la gran competitividad que ha adquirido el equipo que tiene su reflejo en los partidos como visitante, donde otrora le costaba arañar puntos. El preparador txuri-urdin volvió a subrayar ayer este aspecto al reafirmar que «este es el año que mejor estamos compitiendo». «Eso no significa que haya mejores o peores partidos, pero si somos capaces de jugar así hasta final de temporada no tengo ninguna duda de que el equipo va a sacar puntos», aseveró tras ser preguntado sobre la complejidad del calendario hasta final de curso. Las tres salidas que restan ante el Getafe, Barcelona y Betis no asustan al cuarto mejor visitante del campeonato.

La primera estación es el Getafe de Bordalás. El entrenador blanquiazul reconoció que «no soy partidario de los que piensan que ir al Coliseum es como ir a la guerra. Los que tachan al equipo de Bordalás de eso buscan excusas. Me parece un grandísimo entrenador que siempre hace competitivos a sus equipos». Imanol siguió echando flores al cuadro azulón. «Siempre es muy competitivo y defiende de una manera brutal».

Cinco bajas

Imanol confía en el estado de su plantilla y no cree que sus jugadores lleguen psicológicamente agotados al cierre de la campaña. «Si existe el cansancio mental eso quiere decir que no estamos preparados para ser un equipo de Champions», manifestó con rotundidad. «Si lo hay quiere decir que no somos capaces de vivir temporadas como esta», remarcó. «Hoy hemos terminado el entrenamiento con buenas sensaciones, a los jugadores los hemos visto bien. Igual que la semana pasada, pero hay que demostrarlo el domingo», aseguró.

Imanol no podrá contar con hasta cinco futbolistas por diferentes motivos. Zubeldia y Zubimendi se pierden el choque por sanción y Aihen, Brais Méndez y Carlos Fernández tampoco están disponibles por lesión. Sobre estos tres últimos el técnico detalló que Aihen y Brais «van dando pasos» en su recuperación, e incluso adelantó que el gallego «podría empezar a entrenar la semana que viene».

La Real regresa mañana a un campo que no se le ha dado especialmente bien, pero que en los últimos tiempos ha sabido obtener buenos resultados. La pasada temporada cayó 2-1 días después de asaltar Old Trafford. La última victoria data del curso 20/21. Los realistas se impusieron 0-1 con gol de Isak.