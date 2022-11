Cristiano visitará Anoeta por tercera vez, campo maldito para él

Rashford, Antony, Martial, Bruno Fernandes, Elanga, Jadon Sancho... La lista de jugadores de primer nivel que tiene a sus órdenes Ten Haag es interminable, pero en ella, sobresale, por goles y por historia, un Cristiano Ronaldo que está de vuelta con el grupo tras su plantón al marcharse en el minuto 88 directamente a vestuarios sin terminar el choque ante el Tottenham por no tener minutos. El luso fue suspendido y apartado del grupo, pero tras pedir perdón, primero a su entrenador y a sus compañeros y luego a la afición, ya está de vuelta haciendo goles.

LOS DATOS De vuelta. Ronaldo fue sancionado por Ten Haag después de marcharse antes de tiempo a vestuarios en un partido en Old Trafford.

Viene de marcar. Cristiano ha recuperado la sonrisa tras marcar al Sheriff en la última jornada europea (3-0).

Números que asombran. En Donostia no, pero en Madrid se ha puesto las botas. Ha marcado dos hat-trick y cuatro dobletes a la Real.

Salvo sorpresa en las próximas horas, algo que tampoco sería nuevo porque no es la primera vez que ocurre, Cristiano Ronaldo disputará su tercer partido en Anoeta. Aunque parezca extraño puesto que el luso ha jugado nueve temporadas en LaLiga, el astro portugués solo ha disputado dos encuentros en San Sebastián. Por diferentes motivos, en cada visita del Real Madrid a Donostia, Ronaldo desaparecía de la faz de la tierra por arte de magia. Lesiones, sanciones por rojas directas o rotaciones de sus diferentes entrenadores le dejaban fuera de combate. La presencia de Cristiano en Anoeta se reduce a dos partidos; el 1-2 de la 10/11 y el 0-1 de la 11/12. No queremos invocar a la bestia, pero Ronaldo no sabe lo que es marcar a la Real en Donostia. Tocamos madera porque es uno de los únicos estadios de la Liga donde no ha conseguido ver puerta.

Quince goles

Sin embargo, la Real sí que es una de sus víctimas preferidas. El luso ha perforado la portería txuri-urdin en quince ocasiones tras la disputa de diez partidos, aunque todos ellos en el Santiago Bernabéu. Eso sí, cada visita realista a Chamartín se saldaba con un recital de Cristiano. Dos hat-trick y cuatro dobletes son algunos de sus números.