Real Sociedad Cristian Portugués 'Portu': «Me gusta la idea de la grada de animación porque soy un jugador caliente» Portu, en la sala de prensa de Zubieta, su nuevo hogar futbolístico. / LOBO ALTUNA Delantero de la Real Sociedad El murciano cree que la Real tiene un equipo de «una calidad increíble» y una gran ambición, por lo que debe aspirar a entrar en puestos europeos GAIZKA LASA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 26 julio 2019, 06:57

Es «la energía y el fuego» que la Real quería para encender la mecha del equipo. Por eso ha pagado 10 millones de euros por él. Cristian Portugués 'Portu' (Beniel, 1992) ha sido el fichaje txuri-urdin más caro del verano. Rápido y correoso arriba, atesora ese carácter caliente que a veces se echa de menos en Gipuzkoa. Ha marcado 21 goles en sus dos últimas campañas con el Girona y a sus 27 años llega a Donostia en plena madurez deportiva y con la ambición de alcanzar metas europeas. Ya ha acabado el entrenamiento pero luce un rostro concentrado antes de subirse al autobús hacia el aeropuerto camino a Londres. Botellín de agua en mano y nada de aire acondicionado. No quiere que nada se interponga en el vuelo hacia el éxito con la camiseta realista.

- ¿Cómo lleva este Tour de tres semanas de pretemporada?

- Muy bien. Me ha valido para ir conociendo a los compañeros. Hay muy buen ambiente. Aquí te integras muy rápido en el grupo. Es todo muy fácil con ellos. Lo primero ha sido adaptarme a cómo va todo y dónde están las cosas, y ahora es tiempo de trabajo y de carga. Estamos haciendo sesiones con buen ritmo por las mañanas y las tardes viene bien para descansar, tratarse y estar listo para el día siguiente.

- ¿Qué le ha llamado la atención respecto a otros lugares donde ha jugado?

- Esto es una gozada en cuanto a las instalaciones. Lo tenemos todo para estar a gusto, todo a mano. Desde el primer día te das cuenta de que no te falta de nada. Solo tienes que centrarte en estar a tope. Una de las cosas por las que aposté por la Real es porque es un club que está haciendo las cosas muy bien, y que mira decididamente hacia arriba. Está haciendo una inversión en su estadio para acercar al público al campo, para que sea un equipo más caliente. Para que seamos todos uno. Eso me gusta.

- ¿Por qué?

- Porque para nosotros es un aliento importante y a la afición le permite sentir un poco más el juego. Va a ser clave en llevarnos en cada partido. Lo primero que me comentaron fue lo de la grada de animación, que aprieta mucho. Me encantó. Eso motiva y creo que se necesita.

- Por aquí se ha empleado el término «fuego» al referirse a usted. ¿Es un jugador caliente?

- Sí, la verdad es que poco me gusta conceder al rival. Todos los jugadores competitivos tienen ese gen de no querer perder nunca, y yo también lo tengo. Salgo jodido cuando hemos perdido o no hemos hecho las cosas bien. Sí que me caracterizo por tener ese carácter. Hay gente a la que no le gusta, a otros sí. Yo voy con mis ideas y mi carácter a muerte.

- ¿Qué jugador le ha sorprendido en lo que lleva en el equipo?

- Al final todos. Mis sensaciones aquí están siendo muy positivas. Si digo que el objetivo es ir a Europa es porque hay un equipo grandísimo. Hay una calidad increíble. Ves cómo sacan el balón desde la defensa y te parece que pueden jugar de mediapuntas. Hay una intensidad, unas ganas y una presión que va a ser muy importante. Si apretamos y lo hacemos bien podemos hacer muchos robos y mucho mucho daño.

- Y en el plano personal, ¿algún jugador con el que haya logrado ya mayor feeling?

- Bueno, con Rubén Pardo ya coincidí en la selección y es un cachondo. Es un personaje. Pero todos son muy buena gente. En pocos sitios se puede llegar y en dos semanas estar de cachondeo y pasártelo muy bien. Me ha sorprendido eso. La gente es alegre y te meten rápido dentro del grupo. Ahí estamos con la coña Kevin y yo para ver quién es el más bajo.

- Vayamos al juego. ¿Qué les está pidiendo Imanol durante estos días de trabajo en Zubieta?

- Imanol tiene un estilo muy atractivo para los jugadores y para el público. De mucha entrega y mucha presión para tener el máximo tiempo posible el balón. Quiere tener el balón para ser protagonista, pero sobre todo buscando la portería contraria. Nada de posesiones largas sin ningún fin. Quiere buscar los 90 minutos hacerle daño al rival.

«Coincidí con Xabi Prieto de vacaciones y me gustó mucho lo que me contó de la Real Sociedad»

«Valoro la naturalidad de Imanol. No fue a convencerme sino a transmitirme su idea»

- ¿Qué puede aportar usted a esa idea de juego?

- Una de mis virtudes es atacar el espacio y buscar la portería rival en las transiciones. Un equipo ganador tiene que tener ambas cosas. Tanto juego posicional y saber llegar a generar peligro en posición como capacidad de hacer daño en las contras.

- A la Real le ha costado este año hacer daño en esas transiciones...

- Cada vez más en el fútbol de élite se hace más daño en las contras, porque con los equipos replegados es complicado hacer gol. La mayoría de goles se hacen en transiciones y en errores de aprovechar rápido. Es algo que estamos trabajando mucho en Zubieta. No por tener una posesión del 70% vas a ganar. Con menos balón y siendo vertical te puedes llevar muchos partidos.

- Se le ha fichado como atacante pero también tiene experiencia como centrocampista defensivo.

- Cada jugador tiene que pasar por diferentes etapas para encontrarse a sí mismo. Yo cuando estaba en Valencia, en el juvenil, jugué de banda y de mediapunta, incluso de delantero centro. Ahí es cuando mejor estuve y fui a la selección sub-17. Cuando subí al filial, por circunstancias y porque había gente que me veía más atrás, me colocaron en una posición más retrasada.

- ¿Y?

- Fueron años en los que no me encontraba muy a gusto, porque lo que me gusta es tener campo e intervenir mucho en las acciones para hacer daño al rival y estar muy cerca de la portería. Cuando salí cedido al Albacete para hacerme más jugador, maduré en todos los aspectos y tuve la suerte de encontrarme con Luis César Sampedro.

- ¿Qué pasó?

- Tuve una conversación con él que fue un antes y un después en mi trayectoria. Me dijo que me soltara. Que tenía que ser yo mismo. Que estaba un poco cohibido ahí atrás. Que me veía más adelante y que disfrutara en el campo. Confió en mí y sacó de mí ese fútbol que tenía en juveniles. Con él volví a disfrutar del fútbol.

- Hay mucha competencia en el vestuario. ¿Se siente titular a partir del 17 de agosto?

- Una de las virtudes que tiene que tener un equipo es la competencia. En este equipo es algo que hay sobradamente. Los jóvenes tienen muchísimo hambre y los veteranos tienen ese saber estar. No está claro quién va a jugar. Pero eso es algo que nos va a favorecer a todos, tanto a nivel de equipo como en el plano individual.

- Pero usted es el fichaje más caro del verano.

- Y estoy muy contento de que la Real viniera fuerte a por mí. Una de las cosas por las que me decanté por venir aquí es que tenían claro su interés. Ya el año pasado hubo un acercamiento. Además, como te he dicho, su idea no es otra que ser ambiciosos y pensar en lo más alto.

- ¿Algo o alguien ha influido especialmente para que se decantara por venir a la Real?

- Ha sido un verano complicado. Acabó la temporada con el descenso del Girona y quería desconectar. Cuando volví tuve que tomar una decisión porque había otros equipos interesados. Hablando tanto con el míster como con Roberto Olabe, me hicieron ver lo ambicioso del proyecto. La Real es eso: luchar por todo. Y también hablé con Xabi Prieto, un emblema aquí en San Sebastián, y me gustó mucho lo que me contó del club.

- ¿Es amigo de Prieto?

- No. Fue por casualidades de la vida. Coincidí con él porque en sus vacaciones de verano va a un gimnasio que está muy cerca de mi casa, en Murcia, y al que suelo ir yo también. Estuvimos hablando y es un tío diez.

- ¿Y el técnico? ¿Qué le transmitió Imanol?

- La verdad es que me sorprendió mucho su naturalidad. Es muy campechano, como yo. Muy real. La primera conversación fue larga, y la vi muy sincera por su parte. En esos momentos la gente te suele regalar muchas cosas, palabras bonitas. Él no. Fue sincero y claro, diciendo lo que pensaba.

- ¿Qué fue eso que le dijo o no le dijo?

- No me dijo ni mucho menos que viniera aquí y que lo iba a jugar todo. Me gustó que no vino a convencerme de nada sino a transmitirme su idea y su forma de juego. Creo que su forma de ver el fútbol es atractiva para el jugador.

- Vale. Y viendo esa forma de juego y los jugadores que hay, ¿a qué debemos aspirar?

- Hay que pensar en cosas grandes. Creo que la Real tiene que aspirar a todo. No hay que engañarse. Lo que todos queremos es entrar en Europa. Con un poco más de regularidad en casa el año pasado hubiera entrado con bastantes puntos de diferencia.

- ¿La derrota contra el Rácing fue, entonces, un accidente?

- Es lo que tienen las pretemporadas. Se hace mucho trabajo que no se ve. Llegas a un amistoso pero el público no ve la carga que llevas atrás. Los jugadores llegamos al límite físicamente después de una semana muy dura. El objetivo era plasmar algunos conceptos sobre el terreno de juego. Creo que el resultado fue lo de menos. La primera media hora podíamos haber ido 3-0 tranquilamente. Al final ellos consiguieron el gol y se metieron atrás pero no creo que fue un partido muy malo.

- ¿Cuál es el objetivo en los dos partidos de hoy y mañana en Inglaterra?

- Saldremos a competir. La idea es competir porque cuando vuelves de vacaciones necesitas esa sensación de competición. Y coger automatismos de equipo. Para los que ya estaban, para que los perfeccionen, y para nosotros los nuevos, para que vayamos asumiéndolos poco a poco. Si interiorizamos esos automatismos y les damos continuidad podemos hacer un fútbol muy vistoso de aquí en adelante.