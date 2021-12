Que Ómicron está pegando fuerte es cierto, pero que no lo ha hecho solo en Zubieta es una realidad. La Real notificó diecisiete positivos entre jugadores del primer equipo y del Sanse ayer a la vuelta de vacaciones, pero semanas atrás otros tantos equipos de la competición han sumado casos en sus plantillas que les han obligado a reclutar futbolistas de la cantera y hacer cábalas a los entrenadores.

Ya solo en este lunes, y contando los del club txuri-urdin, se han desvelado 32 nuevos contagiados por Covid-19, entre Espanyol (7), Cádiz (5), Celta (4) –el 24 de diciembre otros 5, en total 9–, Elche (4) y Barcelona (2). Únicamente han transcendido los nombres de dos jugadores, Lenglet y Dani Alves, ambos del conjunto culé. Otros clubes como el Betis o Sevilla quedan pendientes de saber si en su plantilla también hay afectados.

Desde que la variante ómicron comenzara a sacudir el país y especialmente el mundo del deporte, se han dado otros tantos positivos. El caso más significativo fue el del Real Madrid, en el que notificaron seis contagiados, con Modric, Marcelo, Asensio, Rodrygo, Bale y Lunin el 16 diciembre, y el 21 de diciembre con Alaba, Isco y Arribas. Ese mismo día, el Rayo Vallecano emitió un comunicado en el que se temían lo peor y la sorpresa llegó con 12 afectados, entre jugadores y staff, sin especificar los afectados. Antes (11 de diciembre), el Valencia de Bordalás –que también dio positivo– reveló cuatro casos de covid-19, siendo Alderete el único jugador de campo afectado. Al igual que el Athletic, que sacó a la luz los positivos de Unai Simón e Íñigo Martínez (18 diciembre) y de Berenguer y Ezkieta (20 diciembre). Miazga (Alavés), Radoja (Levante), Aridane, Kike García y Budimir (Osasuna), Borja Iglesias y Guardado –resultado no concluyente– (Betis) han sido otros de los que han tenido que guardar cuarentena en su casa por dar positivo en las últimas tres semanas. En Segunda, el club más afectado ha sido el Lugo, que notificó 23 positivos con quince de jugadores, lo que le obligó a suspender su partido ante el Almería. El único que ha tenido que ser aplazado en el fútbol profesional español. El Ibiza tiene 11 contagiados, el Eibar comunicó ayer seis positivos, al igual que Málaga y Oviedo, que se suman a los del Sporting (4), Amorebieta y Ponferradina (3), Huesca (2) y Valladolid (1).

En esta vuelta de vacaciones, todos los clubes están siguiendo el protocolo de LaLiga y se están realizando test a todos los jugadores. Es por ello que se están confirmando muchos positivos tanto de futbolistas como de staff. Por lo tanto, todos los positivos, según marca el protocolo, deberán estar 10 días de cuarentena.

En la Premier League notificaron un nuevo récord semanal de positivos (103) por Covid entre jugadores y personal de los equipos, superior a los 90 de la semana pasada. En las islas, en lo que va de diciembre se han cancelado 15 partidos por no contar con jugadores. No solo ha sacudido al fútbol, también a otros deportes. El Real Madrid de baloncesto tiene once positivos (Laso incluido), y en la LEB Oro se han suspendido doce choques. En el Bidasoa Irun de balonmano también hubo casos.