Txema Indias, director deportivo del Leganés, ha reconocido que «nos ha tocado uno de los rivales más complicados que nos podía tocar» en referencia al sorteo de dieciseisavos de Copa del Rey que ha emparejado al conjunto madrileño con la Real Sociedad. «Sabíamos que nos iba a tocar un Primera, pero dentro de ese grupo, el que nos ha tocado es de los más difíciles», sostenía esta mañana desde los vestuarios del club.

Aunque el Leganés tiene como prioridad acercarse a los puestos de arriba de la Liga SmartBank de Segunda tras un inicio de liga malo que ha costado el puesto al técnico guipuzcoano Asier Garitano, Indias señala que «la Copa no es ningún estorbo, y menos ahora que empiezan a tocar rivales atractivos. Hasta ahora nos ha venido bien porque hemos ido recuperando gente lesionada y el enfrentamiento contra el León sirvió para dar minutos importantes a gente como Jon Bautista, que viene de una larga lesión. Además, a un Primera le puede hacer daño este tipo de eliminatorias pero para nosotros es un aliciente, y más cuando hace pocos años hemos eliminado a Villarreal y Real Madrid. Sabemos que no puede ser así todos los años, pero no vamos a tirar la Copa, seguro».

A su paso por el vestuario, Rubén Pardo, exfutbolista txuri-urdin, ha comentado a Indias que nunca se ha enfrentado a la Real, «y por supuesto que será especial para él. También será una motivación doble para Jon Bautista, cedido por la Real, porque ha estado dos meses y medio fuera de los terrenos de juego y ahora está que se quiere comer el mundo. Si además se mide a la Real, pues es una motivación extra. También está por aquí Asier Riesgo, que tuvo un pasado en la Real, así que están muy motivados».

Indias avanza que el ambiente ahora en Butarque «es bueno, ha cambiado con el cambio de dinámica del equipo y la afición está contenta porque ve que se le está dando la vuelta al mal inicio de temporada. Desde que cambiamos de entrenador hemos jugado siete partidos de liga, ganando tres, empatando otros tres y perdiendo solo uno, y además hemos pasado dos eliminatorias coperas. La afición está viendo que el equipo quiere y hay una buena atmósfera en la grada».