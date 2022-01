Convocatoria Vuelve Alexander Isak pero se caen de la lista Martín Zubimendi y Aihen Muñoz El centrocampista donostiarra no consigue superar sus molestias y el lateral navarro ha sido baja de última hora. Merino no jugará por sanción

La Real Sociedad va a tener varias bajas de importancia para el partido liguero de mañana frente al Getafe, en Anoeta (18.30 horas). El club ha facilitado la lista de convocados para medirse al equipo azulón, una relación de jugadores en la que no están los lesionados de larga duración Monreal, Barrenetxea o Carlos Fernández, ni tampoco Zubimendi y Aihen Muñoz. El centrocampista donostiarra no ha conseguido superar las molestias que arrastra desde la visita del Celta mientras que el lateral navarro ha sido baja de última hora. Merino, sancionado, tampoco jugará mañana.

El que sí está recuperado para volver a competir es Isak, que se perdió el choque ante el Atlético de Madrid al seguir dolorido del tobillo. El delantero sueco, pieza vital para Imanol, regresará al terreno de juego después de haberse lesionado en la última jornada de Liga que disputó la Real, ante el Celta en el Reale Arena.

Otro que vuelve a la convocatoria es Ryan, quien fue baja contra el Atleti por una indisposición. El portero australiano podría tener mañana la oportunidad de estrenarse ante su público, ya que todos los partidos que ha jugado han sido fuera de casa.

En la lista también están los potrillos Lobete, Ayesa, Turrientes, Pacheco y Djouahra. Turrientes es uno de los canteranos que podría tener opciones incluso de entrar en el once inicial, por las bajas de Merino y Zubimendi. Diego Rico apunta a ocupar el puesto de lateral izquierdo en el once inicial, toda vez que Aihen y Monreal no figuran en la lista de convocados. Gran oportunidad para el burgalés si quiere gozar de minutos de calidad en esta segunda mitad de temporada.

La convocatoria para medirse al Getafe queda de la siguiente manera: Remiro, Ryan, Ayesa, Gorosabel, Zaldua, Aritz, Le Normand, Zubeldia, Pacheco, Rico, Guevara, Illarramendi, Guridi, Rafinha, Silva, Turrientes, Lobete, Portu, Januzaj, Oyarzabal, Djouahra, Isak y Sorloth.