La polémica del VAR en el gol anulado a Kubo ante el Madrid: «Si no toca balón, se pita falta y no pasa absolutamente nada»

«José Luis, te recomiendo una OFR para que valores una posible cancelación del gol por falta previa». Así arrancó la conversación entre el árbitro de la sala VOR, Mateo Busquets Ferrer, y el colegiado del encuentro entre la Real Sociedad y el Real Madrid, José Luis Munuera Montero, tras el gol logrado por Take Kubo en el minuto 32 y que suponía el empate a uno en el marcador. La jugada estuvo precedida por un acción entre Barrenetxea y Tchouaméni, en la que tras la presión del realista, el jugador francés pierde el balón ante Oyarzabal. Una acción polémica que fue revisada por el VAR.

La Federación Española de Fútbol publicó la pasada madrugada, un día después del encuentro, la conversación aclaratoria entre ambos colegiados en la que el árbitro de VAR le recomienda a Munuera Montero que revise la jugada ya que observa falta en la acción de Barrenetxea. Tras solicitar al colegiado que se dirija a la pantalla de VAR, le avisa: «En cuanto llegues a la pantalla vas a ver una cámara muy buena en la que verás que Barrenetxea no toca balón y toca la pierna de Tchouaméni», le dice. La respuesta de Munuera Montero entonces es clara: «La clave es esa. Si no toca balón, se pita falta y no pasa absolutamente nada», responde el árbitro de campo.

«Vamos a verla (...) Perfecto, dame otra, dámela en vivo. (...) Dame otra para confirmar (...) Ahí le golpea. Perfecto. Vámonos. Genial. Reanudamos con falta y cancelamos el gol». Esas fueron las palabras de Munuera Montero que llevaron a la anulación del gol de Take Kubo tras consultarlo con el VAR.

«En la Champions no pasa»

La revisión de esa acción y las decisiones del colegiado en varias acciones más elevaron el malestar de la afición txuri-urdin y de los propios jugadores de Imanol. De hecho, Take Kubo fue claro al criticar esa decisión de Munuera Montero que condicionó el resultado. «No sé si ha sido falta o no, Barrene va por el balón y el jugador del Madrid se duerme. Eso es evidente. Eso en la Champions no pasa», explicaba tras el partido.