Posiblemente fuera el partido de más significado para la Real en Anoeta, en lo que es el envoltorio de la Copa del Rey. No es que hubiera remontada por parte de la Real. Ciertamente ni sufrió porque fue netamente superior a su rival. No hizo falta ni la épica. Y decir esto cuando el que está enfrente es el Atlético de Madrid dice mucho y bueno del equipo de Imanol Alguacil. Pocos encuentros con esa atmósfera copera se han vivido en Anoeta. El 'Aperri quita las pistas' de Zurutuza, es un 'hit' que debe ser recordado en días como ayer. El triunfo es doble porque además de engordar la moral txuri-urdin elimina a uno de los rivales más peligrosos en un torneo como el copero. Mañana nuevamente sentiremos ese cosquilleo de lo que supone un sorteo. De qué equipo nos toca, de si jugamos en casa o fuera, de cuándo es el partido porque me tengo que pedir fiesta en el currelo para verlo y de si las estadísticas que tenemos con el rival son a favor o en contra. A día de hoy, a la Real le separan tres partidos de la final.

No podía perder la Real un día como ayer. Una víspera de San Sebastián sin izada. Hubiera sido una locura si después del triunfo, todo Anoeta hubiera peregrinado hasta la plaza de la Constitución o adonde cada uno celebra la izada. La Consti fue Anoeta. Gaztelubide y la Unión Artesana salieron de blanco y azul. O la Real portó tambores y barriles para interpretar una pieza deliciosa. Supo afinar perfectamente el complicado inicio de Iriyarena, disfrutó con el ritmo pegadizo de la Polka y hubo momentos de piel de gallina al entonar la Marcha de San Sebastián.

Los buenos, de txuri-urdin

Januzaj mete de cabeza, con su pelo teñido. No me digan que si al de Molenbeek le damos un tambor, en cinco minutos no falla una nota. Hizo cosas deliciosas el belga. Lo que más me gustó fue una carrera en el minuto 50 para frenar una subida de Lodi. Ver para creer. El belga es una vedette. Marca y ni espera a que el árbitro pite. Se va al córner a celebrarlo con sus compañeros colgados de él.

Las claves Lo mejor. El triunfo es doble porque además de pasar, la Real elimina a uno de los rivales más peligrosos

Lo peor. Este Atleti es antipático empezando por su entrenador y siguiendo por muchos jugadores

A destacar. Moyá dijo que los buenos jugadores eligen a la Real, y el ejemplo es que sale Silva del campo y entra Rafinha

Decía el lunes en estas páginas Miguel Ángel Moyá que la Real se ha convertido en un reclamo para grandes jugadores. Que por cómo se hacen las cosas, es un destino muy apetecible y hay nombres que así lo atestiguan. Odegaard, el propio Januzaj, Silva, Isak y Rafinha son ejemplos claros. Y como se pudo ver ayer, el canario puede dar unos buenos 63 minutos y después el brasileño mantiene el nivel. Otro día será al revés. La Real hizo cosas preciosas con el balón en los pies. Hubo momentos que recordaron a la Real de otras temporadas. De eso se trata este juego. Al Atleti, por lo menos ayer, no le dio.

Felipe el Hermoso

No fue un buen día para los centrales del Atlético. Ambos con nombre de monarca. Faltaba Juana la Loca en la retaguardia colchonera. Tanto Felipe como Hermoso con cartulina amarilla –justísimas– en la primera parte. Y con sendos fallos que le costaron al Atleti la eliminación. En el caso de Hermoso, porque le gana Januzaj en el salto del 1-0. Y en el del brasileño porque pierde el balón que acaba en el golazo de Sorloth que supone el 2-0. No es fácil hablar delante de los micrófonos y menos a pocos segundos de un partido, con las pulsaciones a mil y sin el poso (muy pocos lo tienen) de hacer un balance mínimamente concienzudo. Por eso muchas veces los jugadores tiran de tópicos para enredarse lo menos posible. Hasta que ayer Hermoso tuvo la buena idea de hablar del árbitro cuando se le preguntó el porqué de la derrota. Sí, del árbitro nada más y nada menos. Este Atlético, empezando por su entrenador –el de los 20 millones de euros de sueldo– hasta muchos de sus jugadores resultan muy antipáticos. No solo para la Real sino para la mayoría de equipos de Primera, Y claro, decir que el árbitro tiene la culpa, tiene tela.