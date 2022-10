«La próxima te tiras». Este fue el peculiar consejo que le dio Take Kubo a Alexander Sorloth al finalizar el partido entre Real Sociedad y Villarreal en el Reale Arena y en el que los de Imanol se llevaron los tres puntos gracias a un gol de Brais. Sin embargo, el delantero noruego pudo ampliar esa ventaja en una polémica jugada con Pau Torres que el colegiado César Soto Grado no sancionó ni con falta.

Al finalizar el partido, Sorloth se acercó al árbitro para recriminarle la decisión de no pitar ni falta ni expulsión después de que Pau Torres, siendo el último defensor, le agarrara claramente por la espalda. El delantero noruego continuó la jugada para intentar marcar, pero no pudo concluir con éxito la acción debido a la infracción. El colegiado no vio nada sancionable y tampoco lo hicieron desde el VAR. En ese intercambio de impresiones entre Sorloth y el árbitro por la jugada aparece Kubo.

Las cámaras del programa 'El día después' de Movistar Plus captaron el curioso momento en el que el jugador japonés aconseja a Sorloth que la próxima se tire al suelo, dando a entender que de esa forma el árbitro hubiese pitado penalti.

La secuencia continúa y después es Diego Rico quien parece darle el mismo consejo al noruego, a lo que el Sorloth responde con un gesto de hastío. ¿Les hará caso el noruego a sus compañeros en el próximo partido?