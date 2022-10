El más complicado

Viene la Real de ganar con facilidad al Sheriff con jugadores que rayaron a gran altura y además dando descanso a gente importante, pero hoy afronta posiblemente el partido más complicado de los últimos tiempos, ante un Celta que juega bien y tiene futbolistas con un gran trato de balón. Ojo con Aspas, que interviene mucho y marca de todas las maneras: en jugada, de tiro, de falta, desde fuera de área... El rival de hoy juega con un 1-4-4-2, siendo un equipo eminentemente ofensivo pero con ciertas lagunas en defensa. Todo lo que gana en ataque, lo pierde en defensa. La Real, con un bloque equilibrado en todas sus líneas, tendrá que hacerse fuerte en defensa y aprovechar algunas contras, como lo hizo por ejemplo contra el Sheriff en el primer gol, finalizado con un gran disparo de Sorloth. Por cierto que el noruego se acerca cada día más al nivel del gran Isak. En definitiva, con su habitual posesión de balón y con la concentración que se presupone siempre, la Real tiene que aprovechar su superioridad, a pesar de haber jugado el jueves, para atacar las lagunas del Celta. Conviene también no cometer errores para no dar alas al conjungo gallego, que si se pone por delante será difícil remontarle.

Tratándose del partido que es, merece una mención Brais Méndez. Ha caído de pie en la Real, aunque también destacaba en el Celta. Hoy tendrá sentimientos encontrados pero no me cabe ninguna duda de que hará todo lo posible por ganar y por qué no, marcar. Formará parte de ese rombo que juega de memoria y tiene que seguir generando ocasiones y filtrando balones a los delanteros, que también están a un nivel superlativo si nos fijamos en Kubo y Sorloth. El regreso de Le Normand es asimismo una gran noticia, a pesar de que los que han jugado de centrales en su ausencia han rayado a gran altura y no se ha notado ni su baja, ni la de Zubeldia.

Por último, qué decir de Zubimendi. Yo tenía claro que se iba a quedar. Es de una familia sensata. Donde mejor va a estar es en la Real. Tiene que seguir creciendo. La renovación le viene bien a la Real, pero sobre todo a él.