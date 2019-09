Competir es la palabra Tenemos talento, pero para jugar bien al fútbol hace falta además trabajo en condiciones adversas y presencia física. Para ganar hoy hará falta todo ROBERTO LÓPEZ UFARTE Sábado, 14 septiembre 2019, 10:39

El Atlético de Madrid es un rival incómodo y peligroso para la Real como demuestra la historia, capaz de lo mejor y de lo peor. Juega un 1-4-4-2, un sistema que le ha ido bien siempre y que en tiempos pasados, con Luis Aragonés, era muy reconocible y temible.

Tiene jugadores que se adaptan bien al estilo Simeone, con incorporaciones como Trippier, ex del Tottenham, por el que lloran en Inglaterra, o Joao Félix, un jugador llamado a hacer olvidar a Griezmann. Le va a costar superarle, porque no olvidemos que Antoine, además de jugar al fútbol, marcaba goles. Soy de los que piensa que el portugués, si sigue creciendo como lo hizo Griezmann con Simeone, puede ser capaz de superarle. Pero es difícil.

El Atlético de Madrid basa su juego en un sistema defensivo general que Simeone implanta desde los puntas, con un portero excepcional y un centro del campo equilibrado y trabajador. Arriba están Morata, que es baja para el partido de hoy, Diego Costa y Joao Félix, que juega de segunda punta aunque a veces lo hace escorado hacia la izquierda.

Para la Real, con el partido de hoy llega la Liga de verdad, después de los cuatro puntos conseguidos fuera de casa. Anoeta -ahora rebautizado como Reale Seguros- tendrá que ser un fortín inexpugnable y convertirse en una bombonera, aunque son los jugadores los que deben levantar a los aficionados de sus asientos.

Llega la hora de la verdad para la Real

La Real tiene buenos jugadores, pero creo que debe aprender a competir en todas las situaciones por muy adversas que sean y no caer en el halago fácil, que eso debilita. En Bilbao no compitió. Fue un accidente que no se puede volver a repetir. No porque se perdió, sino por cómo se perdió.

Después de los dos primeros partidos comenté que había jugadores importantes en la Real, a los que alabé, pero en el derbi se les olvidó competir, porque jugar bien al fútbol es tener talento con el balón, que lo tienen algunos jugadores de la Real, pero también trabajo en condiciones adversas y presencia física. Si alguna de estas premisas falla, estamos jod... Eso, fastidiados.

Además, se produjo la lesión de Illarramendi. Como se suele decir, cuando se cierra una puerta se abre otra con Zubeldia en el centro del campo, su puesto natural, aunque como hemos visto en los últimos partidos, Igor lo hace bien en cualquier puesto.

Hay que buscar un central, que ya lo tenemos en casa, como Le Normand o Aritz, que conocen el puesto mejor que Zubeldia.

Otro equipo al que alabé y creía que podía ser este año campeón de Liga, es precisamente el Atlético de Madrid, que contra el Eibar completó una primera parte lamentable, que le podía haber pasado factura. Pero en la segunda se puso el mono de trabajo y ya fue un equipo mucho más reconocible.

Lo que quiero decir es que los partidos hay que jugarlos para divertirse, pero a la vez como si te fuera en cada uno de ellos la vida.

El de hoy, por todo lo que conlleva, la Real tiene que ganarlo. Sí o sí, aprovechando el talento de nuestros jugadores, con el apoyo de la afición. Y compitiendo, por supuesto.