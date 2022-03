Los comentarios de los periodistas de El Diario Vasco sobre el Sevilla - Real Sociedad

18:43 Me gusta mucho cómo la Real ha entrado al partido. 18:41Álvaro Vicente Me da que Rico empieza a entender lo que significa ser lateral en la Real. Espero no columpiarse. 18:38 Min. 6: Disparo desde dentro del área de Sorloth que despeja un defensa 18:38Beñat Barreto Disparo lejano de Januzaj, arma muy poco utilizada en la Real cuando tenemos grandes pegadores. 18:37Raúl Melero Hay que chutar. Campo rápido y portero nuevo 18:37 Min. 5: Disparo lejano de Januzaj que Dmitrovic manda a córner

18:37 Álvaro Vicente Januzaj está enchufado. Le sale lo que intenta.

18:32 Arranca el partido

18:32Imanol Troyano Buenas tardes!! Imanol saca de inicio a Sorloth, llamativo, pero lo hizo muy bien en el partido de la primera vuelta ante los sevillanos en Anoeta. 18:31Iraitz Vázquez Partidazo el que se presenta esta tarde. Los resultados acompañan y puede ser buen momento para dar un puñetazo encima de la mesa. Sin Oyarzabal, jugadores como Portu, Janu o Sotloth tendrán que dar un paso adelante 18:30Raúl Melero Por muchas bajas que tiene el Sevilla, Lopetegui presenta un señor equipo. Lo va a tener complicado la Real, más sin su capitán. 18:26Beñat Barreto Arratsalde on! Partido importante para la Real en el que puede aprovechar los pinchazos del Betis y Villarreal. No es plaza sencilla el Pizjuán...

18:25 Januzaj aparece en la alineación junto a Portu. Se supone que el belga irá por la izquierda en el sitio de Oyarzabal.

18:24 Buenas tardes, llueve en el Sánchez Pizjuán. Ya saben aquello de la lluvia en Sevilla... 18:19 Última hora en la alineación del Sevilla: Bono se ha lesionado durante el calentamiento por lo que será Dmitrovic quien defienda la portería hispalense 18:17 La Real llega al partido después del mazazo que supuso la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda 18:13 Mientras Julen Lopetegui alineará a Bono, Jesús Navas, Gudelj, Koundé, Augustinsson, Óliver Torres, Delaney, Tecatito, Ocampos, Munir y Martial 18:12 Para conseguirlo Imanol saldrá con Remiro, Zaldua, Aritz, Le Norman, Rico, Zubimendi, Merino, Rafael, Januzaj, Portu y Sorloth



18:11 Arratsalde on! Bienvenidos al Sevilla-Real Sociedad de este domingo en el que los txuri-urdin tratarán de conseguir los tres puntos para continuar en plena lucha de los puestos europeos