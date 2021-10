Sigue el partido con los comentarios de los periodistas de El Diario Vasco

23:02Iraitz Vázquez Sigue siendo increíble la capacidad de superación de este equipo. Con buena parte de los elementos en contra, la comunión con el público y su gen ganador le ha llevado a colocarse líder. Pero esto no para. El jueves nos espera el Sturm Graz en otra noche apasionante 22:57Iraitz Vázquez Lobetazo en el 90. Una victoria más que merecida para la Real. La celebración de la Copa no podía tener un mejor cierre 22:56Beñat Barreto ¡Qué final de fiesta! Grande Julen, la jugada es buenísima. Control, regate con el exterior y finalización de crack. Qué tres puntazos!!! 22:54Antxon Blanco FINAL DEL PARTIDO VICTORIA DE LA REAL 1-0. Triunfo de equipo campeón 22:53 LOBETE COLOCA EL 1-0 en tiempo de descuento. 22:53

22:52 Antxon Blanco ¿Nadie quiere cantar el GOOOOOOL?

22:52Antxon Blanco Nos iremos hasta el minuto 92 o 93 22:46Antxon Blanco Minuto 85. Sigue el 0-0. 22:43 Le veo muy apagado a Sorloth. Tiene que ir mucho más al choque y pelear todos los balones. Ojalá me calle la boca con un golito. 22:37Beñat Barreto Complicado, Iraitz. El Mallorca posee ahora el balón y la Real no tiene demasiado en ataque en el banquillo. Silva, pero sin ritmo, que tampoco tendría buena ubicación en el campo. Contexto muy desfavorable. 22:36Antxon Blanco Creo que el empate. El Mallorca va a por el partido con el próximo cambio.

22:35 Iraitz Vázquez ¿Qué debería hacer la Real? ¿Hay que firmar el empate o ir a por el partido?

22:29 Minuto 67 de partido. El encuentro es otro en esta segunda parte. Lógicamente 22:28Antxon Blanco Cambios en la Real. Entran Lobete y Sorloth y se marchan Isak y Januzaj 22:24Iraitz Vázquez La Real no pierde la cara al partido. El Mallorca ha dado el paso que se podría esperar pero como avancen los minutos y no consiga hacer gol, puede ser el momento de Silva y Sorloth 22:22Antxon Blanco Januzaj tiene que saber que el 16 tiene tarjeta amarilla. Una de las formas de seguir en el partido es equilibrarlo. Ahora mismo el juego de la Real es muy inferior. 22:15Antxon Blanco El balon es ahora del Mallorca. Primer tiro a portería. Van a tener que currar mucho en ese centro del campo.

22:09 Raúl Melero La justicia estaba en a mano de Battaglia. era de cartulina

22:09Beñat Barreto Sigue a lo suyo González Fuertes, que no le muestra la segunda amarilla a Battaglia por desviar claramente con la mano un disparo de Isak que iba a portería. Sigan, sigan. 22:07Antxon Blanco Entran Gorosabel y Zubimendi por Navarro y Guevara 22:06Antxon Blanco Comeinza la segunda mitad 22:01Iraitz Vázquez Ahora cambia por completo el guion del partido. Veremos si el Mallorca da un paso adelante. Imanol tendrá que recomponer el equipo pero aún estando con uno menos puede optar a los tres puntos. ¿Quitará a uno de los tres de la media punta? 21:59Antxon Blanco Diez contra once más el árbitro en la segunda mitad. Mal panorama. El Mallorca ha venido a esto. A no dejar jugar a la Real. Momento de Silva para filtrar balones, o de Sorloth para que le manden balones, los baje e inicie jugada pero ya en posiciones más adelantadas



21:53 Iraitz Vázquez Pañuelos para Gonzáles Fuertes en Anoeta. No es para menos. Parece que Aihen no toca al jugador del Mallorca. Se pone complicado el partido de la fiesta. Me gusta ver a la afición así de enchufada con el espíritu de Atotxa. Hay que meter presión para la segunda parte



21:52Raúl Melero Qué divertido ver una pañolada. Fútbol, ancestral. A ver cómo recompone Imanol el equipo. 21:51Álvaro Vicente Pañolada en Anoeta.

21:51Álvaro Vicente Los jugadores de la Real fuman en pipa. Le han dicho de todo al árbitro antes de poner rumbo a vestuarios. Se lleva una buena pitada. 21:49Beñat Barreto Pues se pone cuesta arriba el partido. Segunda amarilla a Aihen mientras en las imágenes no se distingue si hay o no contacto. 21:49Antxon Blanco Menudo tipo el asturiano. Pocas veces he visto así Anoeta. Menuda bronca y con razón

21:45 Beñat Barreto Puro fútbol inglés. Saque de banda, peina Merino e Isak remata a la red. Una pena que estuviera en fuera de juego.

21:45Antxon Blanco Gol anulado a Isak por claro fuera de juego. 21:45Álvaro Vicente Gol de Isak en fuera de juego. Sigue el empate. 21:44Álvaro Vicente El Mallorca ha conseguido lo que buscaba en un campo como Anoeta: incomodar a la Real. Los nuestros lo están intentando, a veces con más claridad, otras algo revolucionados. Habrá que ver en la segunda parte, si con el paso de los minutos y el desgaste físico, la cosa se templa. 21:43Antxon Blanco El problema Raúl es que no llegamos a posiciones de tiro. Hay que romper las líneas con mucho movimiento arriba u optar por balones altos para superar esa muralla. 21:41Raúl Melero Está tan bien posicionado el Mallorca cerca de su área que parece que la única opción es el disparo desde fuera del área.

21:34 Beñat Barreto La más clara de la Real. Pena que Merino con su pierna buena no haya podido impactar de lleno con la pelota. Hay que insistir.

21:29Iraitz Vázquez La Real no está cómoda y el Mallorca como buen equipo de Luis García juega con intensidad. Veremos si a medida que avanzan los minutos los isleños mantienen esa presión 21:26Raúl Melero Primer cuarto de partido con más voluntad que acierto. Esperemos que después sea lo contrario. 21:26Álvaro Vicente El Mallorca se está confirmando como un rival incómodo. Presiona muy encima, reparte leña... 21:22Antxon Blanco El Mallorca con un 4-4-2 muy claro. Las dos líneas muy juntas y bastante altas. Cierran el campo. Necesario jugar a la espalda de los defensas con balones aéreos 21:19Iraitz Vázquez Desde el primer momento al árbitro se le está yendo el partido de las manos

21:18 Antxon Blanco Primera jugada de cierto peligro Januzaj primer brochazo de calidsd y tiro algo alto de Navarro. Y el árbitro es de lo peor de la Liga y hoy quiere confirmarlo

21:16Raúl Melero Un partido con disputas fuertes y un mal árbitro es peligroso. 21:15Beñat Barreto Vamos con los datos, compañeros. Con González Fuertes como árbitro la Real ha disputado nueve partidos. El bagaje es de una victoria, cuatro empates y cuatro derrotas. No es casualidad. 21:13Álvaro Vicente A mí este árbitro no me gusta nada Antxon. 21:11Antxon Blanco El árbitro parece que quiere seguir con su racha en los partidos que pita a la Real. 21:08Beñat Barreto Isak lleva cero goles en este curso liguero, no es mal día para estrenarse...

21:07 Álvaro Vicente El miedo que tenía Imanol a que los festejos descentraran a sus jugadores parece disipado. La Real ha entrado con buen pie al partido.