Sigue el partido en directo con los comentarios de los periodistas de El Diario Vasco

19:13 Min 38: Buen balón en diagonal de Januzaj para Rico, que centra fuerte y raso al área obligando a la defensa a emplearse para despejar a córner. 19:09Imanol Troyano Illarramendi, con amarilla. Zubimendi calienta en la banda. Creo que hay pocas dudas del cambio al descanso. 19:09Álvaro Vicente No me gusta nada que Portu presione arriba muy intenso y que nadie le acompañe por detrás. Januzaj e Isak, de 'miranda' 19:08Álvaro Vicente Parece que el partido coge otro ritmo. El Alavés quiere algo más y eso permite que haya más espacios. Portu, Isak y Merino han tenido ya algún acercamiento con peligro. 19:03 Min. 29: Merino, de nuevo, no encuentra balón al intentar rematar un pase atrás de Isak desde la banda izquierda. 19:01Iker Castaño Se buscan cada vez que cada uno tiene el balón. Si funciona, por ahí pueden llegar las ocasiones. Hablo de la conexión Januzaj-Isak

19:00 Min. 25: Merino desaprovecha la oportunidad más clara del encuentro al intentar picar el balón ante Pachecho tras una gran acción combinativa de Januzaj e Isak.

18:59Álvaro Vicente Está raro, raro. No sabría decir qué equipo está más cerca de marcar. La Real quiere pero... 18:56Imanol Troyano El Alavés sin balón ocupa unos 50 metros de campo. Tienen las líneas muy juntas, la defensiva muy alta, y eso lo tiene que aprovechar la Real. 18:55 Min. 20: Tarjeta amarilla para Illarramendi por derribar a Rioja cuando ya se le marchaba. 18:54Álvaro Vicente Me faltan más jugadores de la Real en campo contrario. Cuando la Real recupera el balón en el centro del campo, bien Merino o Illarramendi, no tienen muchas opciones arriba. 18:54 Min. 19: Error de Pacheco en defensa, que pierde el balón ante la presión de Edgar pero el centro posterior no encuentra rematador, por fortuna.

18:52 Min. 17: Primera ocasió del partido. Isak remata de tacón un centro de Portu desde la derecha. Balón a córner.

18:52Jorge Sainz De momento, un poco mejor la Real que el Alavés, pero con problemas para hacer ocasiones de gol. 18 minutos para la primera ocasion. 18:51Iker Castaño Poco a poco, con ésta primera gran ocasión de Isak, la Real empieza a asomarse en campo rival. Creo que una de las claves de hoy son los contragolpes rápidos tras robo. Ahí se les puede hacer daño. 18:49 Min. 15: La Real pasa a controlar el balón y trabaja posesiones largas, aunque de momento sin profundidad ni peligro. 18:43Imanol Troyano Qué bonita va a ser la pelea entre Joselu y Le Normand. Esperemos que se imponga el francés. 18:41Iker Castaño Tanteo de ambos equipos, asoman poco por las metas. Por cierto, un ambientazo y una tarde espectacular. Bonito derbi



18:41 Jorge Sainz Isak, que el año pasado hizo un hat trick al Alavés en Anoeta, debe romper su sequía de este inicio de año. Le recuerdo en 2022 solo un gol, el de Copa ante el Leganés.

18:39Álvaro Vicente La camiseta roja del Alavés, según explican en Movistar, conmemora el 840 aniversario de la fundación de la ciudad de Vitoria. 18:39Álvaro Vicente El Alavés presiona muy arriba, muy intenso. Dudo mucho que pueda mantener esa intensidad durante muchos minutos. 18:38 Min 4: Primera acción de ataque de la Real. Balón largo para Isak, pero el meta Pacheco llega antes y ataja el balón sobre la línea del área grande.

18:33Álvaro Vicente Buenas tardes, ambientazo en Anoeta si no fuera por unos incidentes que ha habido en los aledaños antes del partido. Que quede en anécdota. 18:32Jorge Sainz Arratsaldeon, cada vez menos margen, como dice Imanol, ya que Villarreal y Betis han ganado y quieren poner tierra de por medio. Novedad que Oyarzabal está en el banquillo lo que significa que no está al cien por cien de sus molestias. Rico vuelve a la lateral zurdo y reaparece un Januzaj que debe subir el nivel

18:27 Imanol Troyano Muy buenas tardes!!!! Difícil partido para la Real en Anoeta. Recibe al Alavés de Mendilibar que complicó mucho la vida al Sevilla la pasada jornada. Ojo a la manera de presionar de los alaveses en la salida con balón desde atrás de la Real. Los donostiarras están obligados a ganar después de que Betis y Villarreal hayan sumado los tres puntos este fin de semana.