Sigue el partido en directo con los comentarios de los periodistas de El Diario Vasco

18:20Iraitz Vázquez Buena primera parte de la Real. Ha comenzado con dudas pero a medida que han avanzado los minutos, y sobre todo el gol, le han dado confianza. El centro del campo está siendo espectacular con un Cho que al igual que sus compañeros ha ido creciendo durante el partido. 18:19 Fin de la primera mitad. 18:19Jorge Sainz Me ha gustado Cho y el mejor Zubimendi. Merino no ha hecho mala primera mitad pese al fallo y a esa amarilla final evitable. Kubo le he visto menos participativo y Brais quitando el gol, me da que le falta todavía mucho. 18:19 Minuto 47. Centro del Elche al área de Remiro, que acaba en nada. 18:19Antxon Blanco Vaya dos acciones tan poco afortunadas de Merino en esta primera parte. El penalti y la amarilla por entrada a destiempo en el minuto 47. 18:18 Minuto 46. Fala de la Real Sociedad y tarjeta amarilla para Merino.

18:18 Antxon Blanco Quiero ver brotes verdes de Cho. Ahora a rematar los casi casi y transformarlos en gol. Quizás necesita ese punto de confianza

18:16 2 minutos de añadido

18:16Jorge Sainz Deduzco que en algún entrenamiento Merino le clavó un Panenka a Remiro.... 18:16 Minuto 44. La Real vuelve a la carga en el campo del Elche. 18:14Iraitz Vázquez Lo mejor para la Real es que tras el penalti la vida sigue igual con Zubimendi y Merino controlando el centro del campo a su antojo 18:14Antxon Blanco El control de la Real es sensacional. El equipo además generando ocasiones. El único pero ese penalti mal ejecutado. Hubiese sido decisivo porque el Elche presiona mucho pero inquieta poco

18:13 Ocasión fallida de la Real tras el centro. Cho y Le Normand no se entendieron y Mojica despejo el balón. Otro córner a favor de la Real.

18:12 Minuto 40. Córner a favor de la Real Sociedad. 18:11 Minuto 39. El Elche asoma por el área de Remiro pero sin generar peligro. 18:09 No sé qué pasa en el Martínez Valero... el año pasado a Isak le anularon un penalti por paradiña 18:09Jorge Sainz Quedémonos con que la Real está jugando francamente bien. 18:08Jorge Sainz Tienes que ser muy especialista en penaltis para ser tan atrevido, y Merino no me suena que haya tirado muchos penaltis. Es el primero en su carrera. Pero bueno, con el Conde siempre a muerte.

18:07 Minuto 35. La Real continúa presionando en el área rival.

18:07Antxon Blanco Qué poco me gusta fallar un penalti, pero aún más simlo tiras a lo panenka. Se te queda la cara de tonto. Y bajonazo 18:06Iraitz Vázquez ¡Qué has hecho Merino! En el mismo área en el que la temporada pasada Isak la pifió la lía hoy el navarro. Esos errores son imperdonables 18:06Jorge Sainz Pues le salió rana el Panenka a Merino. Segundo penalti absurdo en Elche. El año pasado fue la paradinha de Isak y este.... Si le hubiera marcado le haríamos la ola pero..... 18:06 Antonin Panenka presente en el Martínez Valero.... 18:06 Merino falla el penalti, con un Panenka mal ejecutado.

18:05 Tras un derribo de Mojica a Cho en el área, Iglesias no dudó en indicar el penalti.

18:04 Minuto 33. Penalti a favor de la Real. 18:03 Se reanuda el juego. 18:02Antxon Blanco No sé la hidratación la necesita más el público. Cansa tanta protesta. 18:02 Buen abitraje para la Real... hasta el momento... 18:02 Pausa de hidratración.

18:01 Minuto 29. Falta del Elche y tarjeta amarilla. Iglesias Villanueva amonesta a Tete Morente.

18:01Jorge Sainz Muy bien Zubimendi de momento tras su discreto partido del domingo pasado. Sacando bien el balón, dinamizando el medio y con una gran asistencia. 18:00 Minuto 28. Otro aviso de la Real en el área de Elche. 17:59 Minuto 28. Fuera de juego del Elche. 17:59Iraitz Vázquez Veo con dudas al Elche. Sabe que si presiona arriba la Real le puede hacer daño con Cho y Take. Se pone bonito el partido 17:59Jorge Sainz En ese centro de Cho se ha echado en falta un 9 puro.

17:59 Antxon Blanco Que poca picardía tienes Cho. El equipo necesita mucho más del francés en esa zona.

17:57 Minuto 26. Falta del Elche. 17:57Jorge Sainz Lo mejor de la Real es la personalidad con la que siempre juega, tratando de dominar 17:56 Minuto 25. Córner a favor de la Real. 17:56 Minuto 24. La Real prosigue el asedio en el campo del Elche. 17:54 Minuto 21. Falta de la Real tras una entrada de Brais.



17:53 Asistencia de Zumbiendi con un magnífico pase en profundidad a Brais.

17:53 Por poco en posición reglamentaria. Primer gol de Brais. Le vendrá bien para coger confianza. 17:53Antxon Blanco Extraordinario Zubimendi. Necesitamos esos pases a los espacios, rompiendo la defensa contraria y jugadores que entiendsn esos movimientos. A falta de delantero centro… 17:52 Hay que agradecer al lateral derecho del Elche que se queda enganchado y habilita a Brais. Enorme pase de Zubimendi. 17:52Iraitz Vázquez Qué bien ve Zubimendi la entrada de Brais que anda que se pone nervioso a la hora de definir. Necesitamos del gallego 17:51 Gooooool!!!!!. Gol de Brais Méndez, la Real se pone por delante.



17:50 Iraitz Vázquez La segunda que intenta de la misma manera Collado que el otro día le marcó desde esa posición al Almería. Cuidado con la conducción y el disparo del catalán