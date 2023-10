Las collejas de Yuri a Take Kubo que sí mostró la televisión japonesa

L. O. San Sebastián Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Take Kubo fue uno de los grandes protagonistas del derbi entre la Real Sociedad y el Athletic (3-0). Primero, por su gol y su posterior celebración con twerking que no dejó indiferente a nadie y después por unas declaraciones postpartido en las que denunció que Yuri le había dado «unas collejas». Su afirmación cogió por sorpresa a los espectadores ya que durante la retransmisión española del partido no se mostró este rifirrafe. Sin embargo, en la televisión japonesa sí emitieron cómo el lateral rojiblanco golpea con su mano en la nuca del japonés.

Este enganchón ocurrió al final del partido. Así lo explicó Kubo en los micrófonos de Movistar +. «Yuri estaba muy caliente. Iba para mi campo y me pegó dos collejas. Yo no me quería meter pero me ha metido dos hostias que si me caigo ahí lo mismo es roja». Las imágenes emitidas por la televisión japonesa y compartidas en redes sociales corroboran las declaraciones de Kubo. En ellas se ve cómo el futbolista de la Real Sociedad se dirige a su campo y Yuri aparece por detrás y le da dos collejas. Después, Kubo se encara con él y el rifirrafe entre ambos sigue hasta que Iñaki Williams y el árbitro Gil Manzano logran rebajar los ánimos y que la bronca no llegue a mayores. Goingのカメラがユーリとタケ⚔️ 真正面から撮ってくれてた pic.twitter.com/F9JtmAkReK — mi (@14221108h) October 1, 2023 Tras esta trifulca, Take Kubo reconoció después que «me equivoqué entrando» y que Raúl García le aconsejó que aflojara y que «tenía que aguantarme». De lo que no hay duda es que Kubo habla fuera del campo, pero sobre todo dentro de él. Los cinco tantos en las ocho primeras jornadas del nipón, todos ante la grada realista, son el tercer mejor registro goleador en los últimos 25 años.

