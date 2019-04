Real Sociedad Las claves de la última charla de Jon Trueba El periodista Jon Trueba ha respondido este jueves a las preguntas de los internautas en su última charla EL DIARIO VASCO Jueves, 11 abril 2019, 15:38

Jon Trueba se ha despedido de los lectores este jueves con una charla digital en la que ha realizado un repaso de la actualidad deportiva guipuzcoana y ha contado anécdotas de sus tres décadas de andadura en el periódico.

El futuro de Nahikari García

Si no estoy mal informado el PSG ofrecía a Nahikari una ficha de unos 90.000 euros aunque hay jugadoras en el equipo francés que llegan a los 150.000 euros. Aprovecho la ocasión para dar una noticia y es que el Atlético de Madrid, rival como sabes de la Real en la final de la Copa femenina, quiere fichar a Nahikari.

Gero Rulli

He explicado aquí mil veces que cuando llegue Remiro, que llegará, habrá tres porteros de nivel, mas Zubiaurre del filial, así que sobraría uno. Rulli tiene la confianza de Olabe y del presidente, que como sabrás fue guardameta de joven, además de la de Llopis pero la Real podría hacer caja con su traspaso (si no 'canta' como la de Valladolid en el segundo gol), algo que no sucedería con que se iría gratis. Toca esperar. Yo lo vendería.

David Zurutuza

La lesión de Zurutuza es más importante de lo que parecía en un principio pero su continuidad en el fútbol no peligra. Me lo confirmó un componente del staff de la Real. De todos modos sí que la lesión puede condicionar su renovación con la Real. Ya lo verás. Imagina que llegamos a mayo y no ha reaparecido. ¿Dónde le ves?

Imanol Alguacil y sus alineaciones

Creo que Imanol alinea a los que cree mejores para cada partido. Y en cuanto a fichajes hace semanas que pedí en un artículo en DV que le consultaran las futuras incorporaciones. Que no le pase como a Garitano que pidió un 'sofá' y una lámpara' y le trajeron una 'alfombra' y un 'espejo'.

Juego estático de la Real

Es verdad que el juego de la Real es bastante previsible pero reconocerás que el primer tiempo de Vigo fue francamente bueno. Te voy a dar una solución: sólo con poner a Oyarzabal de media punta y no en banda, el equipo parece otro. Y Juanmi sí que sabe desmarcarse y jugar al espacio, pero el otro día no le sacó de inicio aunque contra el Betis fue de los destacados. Rizando el rizo de las rotaciones, para cubrir a Iago Aspas salió Navas, el central más lento cuando estaba Diego Llorente en el banquillo. ¿Que estaba tocado? Pues que no viaje. Porque esa es otra: Iago Aspas jugó tres partidos en una semana... estando convaleciente... ¿y los nuestros no puede jugar dos partidos seguidos?

Falta de sponsor local

En la Real te dan la siguiente explicación. Ante la gran actividad deportiva a nivel de élite que existe en Gipuzkoa, te dicen que cuando te diriges a una empresa importante guipuzcoana, por ejemplo CAF, justifican el 'no' diciéndote que si patrocinan a la Real... deben hacerlo al GBC, al Bidasoa, al Bera Bera, al Murias de ciclismo... aunque te añaden que por ejemplo hay muchas empresas que colaboran con la Fundación con cantidades pequeñas. También te diré por ejemplo que se quejan que Kutxabank patrocine al Athletic y no a la Real...

Restructuración de la plantilla

El martes escribí que para que la Real esté en Europa debe acertar en los fichajes y que los canteranos que coincidan esa temporada sean de nivel. Y conté que la temporada en la que Montanier nos metió en Champions jugaron los siguientes canteranos: Iñigo Martínez, Illarra, Markel Bergara, Xabi Prieto (9 goles), Zuru, el mejor Agirretxe ( 14 goles), un espectacular Griezmann (10 goles), reforzados por el mago Vela ( 14) goles y Claudio Bravo en la portería. Para aspirar a Europa es obligado acertar con los fichajes (mira el fiasco de las cesiones de Theo y Sandro) y a la vez canteranos de nivel. Ah! Y que no coincidan tantas lesiones como esta temporada y no solo en el primer equipo. Lo de esta temporada es de récord en cuanto a lesiones y me consta que los directivos pedirán un informe a quién corresponda sobre lo que está pasando con tanto lesionado.

Nota a Olabe en su primer año

A Olabe le doy un suspenso en su primer año como director deportivo.

Anécdota de su trayectoria profesional

El otro día Pedro Gabilondo desveló en Facebook lo que me pasó cuando era cronista de pelota de este periódico, Fue en el frontón Ogueta de Vitoria. El marcador registraba un 21-7 y salí del frontón dando por hecho que el partido estaba ventilado. Además aquel día nevaba en Vitoria y quería regresar sin problemas a Donostia. Mi sorpresa al llegar a la Redacción fue mayúscula. El que iba rezagado se fue derechito al cartón 22. No daba crédito. Gajes del oficio.

Jugadores con los que más ha disfrutado

En Atocha disfruté con López Ufarte y Zamora me parecía un interior excelso. Kortabarria es de los mejores stopper que he conocido y una persona con la que coincido en mis paseos matinales y a la que tengo admiración. Arconada es un mito y Satrustegi me cautivó con sus goles y ahora con lo buena persona que es. Tengo amistad con Shanti Idigoras... Ah! Y de Atocha también me acuerdo de un delantero centro que lo tenemos casi olvidado y que aportó mucho a la Real, Aldridge. En Anoeta creo que no he disfrutado tanto como en la segunda vuelta del segundo año de Montanier. Qué manera de jugar al ataque, qué ensalada de goles: 14 de Agirretxe y 24 de la pareja Vela- Griezmann.