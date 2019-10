Real Sociedad Las claves de la charla de Pedro Soroeta El periodista de EL DIARIO VASCO ha charlado con los lectores sobre la acutalidad de la Real Sociedad EL DIARIO VASCO Jueves, 17 octubre 2019, 17:17

El periodista de EL DIARIO VASCO Pedro Soroeta ha charlado este jueves con los lectores en torno a la actualidad de la Real Sociedad. Aquí las diez claves de su charla.

Adnan Janunzaj: No está en su mejor forma y ha perdido protagonismo. Además sabe que si no juega en la Real, tampoco lo va a hacer en su selección, aunque sigue siendo convocado. Entiendo que si la Real recibe una buena oferta por él, algo que no sucedió en verano, le dejará marcharse, porque por detrás hay jugadores, como Barrene, que piden paso. Estoy seguro que un buen partido, que lo puede hacer, le serviría al belga para cambiar su dinámica. Y el equipo lo agradecería.

Ander Barrenetxea: Barrene necesita jugar todas las semanas. Para crecer hay que jugar porque un entrenamiento no es lo mismo. Poder seguir siendo alineado en el filial era una buena opción, pero ya no hay marcha atrás. Ahora necesita minutos.

Álex Remiro: Imanol está contento con Remiro, que es la apuesta de futuro de la Real y que terminará jugando. Fichar a un buen portero joven y gratis no creo que sea una chapuza, pero como siempre, el tiempo dará y quitará razones. A Remiro la Real le tenía controlado desde hace mucho tiempo. No lo ha fichado por ser del Athletic. Es un buen portero, aunque le falta demostrarlo en Primera y estoy convencido de antes o después, pero en esta temporada, Imanol terminará por darle confianza, es decir, partidos. Eso sí. De momento Moyá está muy bien.

El futuro de Gero Rulli: Es titular indiscutible y el equipo marcha muy bien, peleando por los puestos europeos. Pero la decisión sobre su futuro la tomarán más adelante. Además, como siempre digo, lo más importante es la voluntad del jugador, que es al final el que decide si va a un lado o a otro. De momento me imagino que Rulli estará contento, porque está jugando todo y encajando muy pocos goles, siete en nueve partidos.

Martín Merquelanz: Después de la mala racha que tuvo con las lesiones, es una muy buena noticia su asiduidad en las alineaciones del Mirandés y los goles que está marcando. Ahora mismo es el cedido que más rendimiento está dando.

Joseba Zaldua: Zaldua ha reconocido que está jugando con dolores, pero es que eso lo hace la mayoría de los futbolistas. Sin dolor no hay paraíso. Creo que Zaldua está dando buen rendimiento en general, aunque contra el Getafe no pudo con Kenedy, aunque Gorosabel estuvo muy bien cuando jugó. Yo pienso sinceramente que con ellos y con Aritz si hiciera falta, el lateral derecho está bien cubierto.

Alineación ante el Betis: El equipo no variará del once tipo, puede que con Sagnan de central izquierdo. Los demás, los que vienen jugando más. Yo tengo la duda del central izquierdo, pero sinceramente no puedo opinar, porque no conozco a Sagnan. En cuanto a Llorente, pienso que a veces no canaliza bien todo el ímpetu que pone en cada balón. Va a cada balón como si fuera el último, algo que es bueno, pero a veces ese ímpetu le puede. Pero es joven y me parece muy buen central.

El césped de Anoeta: En Anoeta se han jugado tres partidos. En los dos primeros el césped estaba de sobresaliente. En el último, cuando llovió, se puso peor. Lo hemos dicho e incluso destacamos que un resbalón de Llorente, por el estado del césped, le costó el partido a la Real. Le dio con la mano, expulsión... y derrota.

Mercado de invierno: Quedan dos meses y medio para que se vuelva a abrir el mercado y eso en fútbol es una eternidad. Eso sí, en todo caso hablaríamos de salidas. Es imposble pensar en fichajes, cuando hay jugadores jóvenes que rinden bien y necesitan tener minutos.

Jugadores del Sanse para el primer equipo: Hay que tener en cuenta que además de en el Sanse, hay otros jugadores que están cedidos y se sigue contando con ellos. Por ejemplo, Merquelanz está jugando bien y marcando goles, pero hay otros como Sola y en el Sanse están Roberto López, Gorostidi... Vamos a ver cómo va la temporada de todos ellos.