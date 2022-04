Claro que se puede

Después del partido ante el Betis en el que fuimos superiores, merecimos ganar y volvió a faltar acierto, toca hacer frente al Barça de Xavi. Un equipo que parecía haber recuperado el buen juego pero de repente se ve superado por un Cádiz sin fisuras que tuvo más ocasiones. El Barça tiene problemas ante equipos más físicos, como el Eintracht, y demuestra sus carencias físicas. Xavi está intentando hacer un equipo de futuro con jóvenes de mucho talento, pero en Barcelona aparecen problemas de toda índole que repercuten en el juego. La Real tiene que aprovecharse de todo lo que rodea al cuadro culé.

No vamos a descubrir lo que tiene en su plantilla ahora. Con el clásico 1-4-3-3, tiene buenos jugadores en todas las líneas, aunque no veremos a Pedri, para mí el mejor. Tampoco a Silva en la Real. Tiene un gran portero que solventa problemas y tiene un buen manejo en los pies. En defensa están algo cojos, veremos si arriesga con Piqué tras esas molestias, aunque somos mejores en ese aspecto. En el medio, Busquets interviene con acierto en la parcela ofensiva, pero con problemas en el aspecto defensivo. A su lado De Jong tiene llegada en ataque y Gavi es un todoterreno, descubierto por Luis Enrique. Nico es otro de los jugadores de futuro, hijo de un grandísimo jugador como Fran. En ataque, Dembélé, Aubameyang y Traoré desbordan mucho y definen bien. Cuidado también con Ferrán Torres, otro de los internacionales con un gran disparo pese a no intervenir mucho. Memphis Depay, más intermitente, es técnico y se espera más de él.

Siendo agresivos y discutiéndole la posesión, podemos doblegarle. Lo importante es estar listos en sus pérdidas, generar ocasiones y rematarlo en ataque. Se le puede hacer frente a este Barça.