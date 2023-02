Cho y Aritz asoman pero no llegan a Valencia

La Real Sociedad ha realizado este viernes por la mañana su último entrenamiento antes de visitar este sábado a las 21.00 horas al Valencia sin sobresaltos y con los mismos jugadores que vienen ejercitándose en Zubieta. En los 15 minutos abiertos a la prensa no ha habido percances e Imanol ha podido contar con Gorosabel y Pacheco, que con una semana más de entrenamientos se subirán al avión rumbo a Valencia. También Merino y Sola, que van cogiendo ritmo de competición, han estado al 100%. El centrocampista podría entrar al once en caso de que el oriotarra lo considere oportuno.

Los que no llegan a Mestalla son los tres jugadores lesionados. David Silva, Aritz y Momo Cho no han entrenado y están descartados para mañana. El canario ni siquiera ha asomado por el verde del José Luis Orbegozo y se ha quedado dentro de las instalaciones haciendo trabajo de recuperación. El próximo choque ante el Cádiz, el viernes 3 de marzo, podría ser el día de su reaparición aunque el mago tiene la mirada puesta en la ida de los octavos de la Europa League. En caso de que note molestias no forzará ante el conjunto gaditano. Silva, y también Imanol, miman su sóleo.

Los otros dos jugadores fuera de combate, Aritz y Cho, sí que han saltado al césped de Zubieta, aunque no han entrenado con el resto de sus compañeros. Ambos han estado ejercitándose en el Z2 bajo la supervisión del doctor Javi Barrera. Los dos esguinces de tobillo progresan adecuadamente y está por ver si pueden llegar al próximo viernes. Al francés se le ha visto sonriente, realizando cambios de ritmo, progresiones y sin aparentes gestos de dolor. El galo, con continuos problemas físicos, está deseando unirse al grupo para poder echar una mano.

Así las cosas, ya llueve menos en la enfermería. Los inquilinos continúan siendo tres pero ya no son los nueve o diez jugadores que ha habido en fases de la temporada. Junto a los jugadores del primer equipo también han participado Pablo Marín, Urko y Ander Martín, que apuntan a completar la convocatoria en la visita del sábado a Mestalla. La Real quiere volver a la senda del triunfo, aunque sin Silva, Aritz y Cho.