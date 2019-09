Exrealista Chini Pizarro: «A la Real Sociedad le deseo lo mejor, menos contra nosotras» Chini Pizarro, con dos balones, en los jardines de este periódico. / MIKEL FRAILE Tras cinco temporadas en la Real Sociedad, Chini Pizarro viste la camiseta del Logroño. Aun así, la madrileña siempre ha declarado que será «una txuri-urdin más dónde vaya» IMANOL LIZASOAIN Lunes, 2 septiembre 2019, 07:19

Después de cinco temporadas vistiendo la camiseta txuri-urdin, Chini Pizarro (Madrid, 1989) tuvo que hacer la maletas para cambiar de ciudad y de club. El conjunto guipuzcoano desechó la posibilidad de renovar a una de las jugadoras más veteranas del equipo. La Real pierde experiencia y fuerza en el centro del campo con su marcha. Pese a todo, la centrocampista madrileña siempre ha declarado que será «una txuri-urdin más allá dónde vaya». No le faltan argumentos. Fue la primera futbolista no nacida en Euskadi en incorporarse a la Real y también la primera jugadora en marcar en Anoeta. Ahora, lucha por otros objetivos. Asentar al EDF Logroño en la máxima categoría del fútbol femenino. La primera piedra en el camino será el Rayo. Este próximo fin de semana arranca la Liga Iberdrola y las riojanas juegan en casa.

- ¿Cómo le va todo por tierras riojanas?

- Todo muy bien. Poco a poco, haciéndome a la ciudad y al equipo.

- ¿Qué es lo que se ha encontrado allí tras cinco años en Donostia?

- Es un club muy humilde y la cercanía es lo que más me ha llamado la atención. Es un club muy familiar y quieren que llevemos los colores del Logroño a lo más alto. He venido con muchas ganas y el entrenador quiere que aporte mi experiencia y mis vivencias tanto en la Real como en el Rayo y en el Atlético de Madrid.

- El EDF Logroño es un equipo prácticamente nuevo en la Liga Iberdrola. La temporada pasada se estrenó en la máxima categoría. ¿Cuál es el objetivo para esta campaña?

- El objetivo del Logroño es volver a lograr la permanencia. La pasada temporada se logró en la última jornada y este año intentaremos lograrlo lo ante posible. Esta campaña hay muchas novedades en el club, desde fichajes hasta el propio entrenador. Tenemos muchas ganas de seguir creciendo. Es un proyecto muy atractivo y a largo plazo. Queremos reafirmarnos en la mejor liga del mundo.

- ¿Cuáles son los puntos fuertes del EDF Logroño?

- Arriba tenemos mucha pólvora, con jugadoras muy rápidas y potentes. Creo que eso nos va a dar muchos puntos durante la temporada.

- Si echamos un vistazo al calendario, hasta diciembre no se miden a la Real en Liga, pero hace unas pocas semanas jugaron contra ellas su primer amistoso en Las Gaunas, ante su público. ¿Con qué sensaciones terminaron el partido?

- Por aquel entonces todavía nos faltaban cuatro o cinco jugadoras que aún estaban por incorporarse al equipo y estábamos en fase de acoplamiento. La Real en cambio ya tenía el equipo hecho, con todos sus fichajes. Fueron superiores, pero los tres primeros goles que encajamos fueron a balón parado.

- ¿Qué sensaciones tuvo al enfrentarse a su exequipo y todavía amigas?

- Muy extraño. Ellas me decían que se les hacía raro verme con otra camiseta que no fuese la de la Real. Antes del pitido inicial y al término del partido estuvimos hablando largo y tendido, pero durante los 90 minutos que duró el encuentro yo defendía los colores del Logroño y ahí no hay amigas que valgan. Se hacía raro, pero hay que pasar página y mirar hacia adelante. En Donostia he dejado muchos amigos y amigas y siempre les deseo todo lo mejor en esta nueva temporada, menos cuando nos enfrentemos a ellas.

- ¿Cómo le ve a la Real esta temporada? ¿Cree que puede acercarse aún más a los puestos cabeceros?

- Considero que tanto el Barça como el Atlético se encuentran en otro escalón respecto al resto de clubes. Tienen unas plantillas y unos presupuestos contra los que otros clubes no pueden competir. Creo que la Real puede luchar por el cuarto o el quinto puesto de la Liga Iberdrola. Ya se encuentran al nivel del Athletic, el Granadilla, Valencia o Betis.