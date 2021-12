Triunfo de la Real Sociedad en Madrid (1-2) con dos tantos de Manuela Vanegas y Amaiur Sarriegi. Las realistas logran así su décima victoria en la temporada y siguen segundas en la clasificación con 27 puntos (30 sin contar la sanción impuesta). La madridista Silvia Rubio ha dado el susto poco antes de que acabara el partido al marcar el tanto de las locales, pero el conjunto de Natalia Arroyo ha aguantado hasta el pitido final.

La Real Sociedad ha salido con el siguiente once titular: Romero; Etxezarreta, Sarriegi, Vanegas, Rabano; Pleuler, Arnaiz, Ramírez, Uria Gabilondo; García y Franssi. Nerea Eizagirre se ha quedado finalmente en el banquillo, después de volver a una convocatoria tras lesionarse el pasado 23 de noviembre

La primera parte ha sido de las txuri-urdin, que han tenido la posesión del balón desde el pitido inicial. En el minuto 10 las realistas han podido hacer el primero tras un penalti cometido sobre Mirari Uria, pero Amaiur Sarriegi no ha estado acertada y ha fallado desde los once metros.

Vanegas adelanta a la Real

Las txuri-urdin no han acusado el error y han seguido llegando con peligro a la meta defendida por Ulloa. Fruto del dominio realista ha llegado el gol, en el minuto 39, cuando Manuela Vanegas ha aprovechado un córner botado por Sarriegi para marcar de cabeza y adelantar a las suyas. Por su parte, el Madrid no ha creado ocasiones y Adriana Nanclares no ha tenido apenas trabajo en portería.

Tras la reanudación las locales han salido mejor que las realistas y se han adueñado de la posesión del esférico. Las de Óscar Fernández han tenido una ocasión de empatar el encuentro nada más comenzar la segunda mitad, pero Nanclares ha evitado el 1-1. La portera txuri-urdin ha vuelto a ser providencial en el 78 con una gran salida.

Quien no ha perdonado ha sido Sarriegi, que tras una pared de Nuria con Nerea ha hecho el segundo gol realista en el 82. Cuando parecía que el partido estaba decidido, Silvia Rubio ha hecho el tanto madridista, en el que Nanclares nada ha podido hacer. Al final, la Real ha aguantado el resultado para conseguir su décimo triunfo. Diez victorias de doce llevan las realistas.