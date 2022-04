Sigue el Real Sociedad-Barcelona con los periodistas de El Diario Vasco

21:53Iker Marín Comienza el show de las protestas del Barça, esta vez Dani Alves. Veremos cuanto les permite el árbitro. 21:53 Dani Alves, con la bula que no tuvo Silva. 21:50Jon Agirre Una jugada aislada, sí. Pero que puede cambiar el partido. No es de esos encuentros que nos interese el intercambio de golpes. Con lo que nos cuesta hacer un gol y a ellos les gusta correr, mejor tener el balón y hacer nuestro juego.Ya podemos despertar, porque ellos lo tienen claro. Balón a los tres de arriba y que hagan 21:50 Minuto 15: 0-1 21:48 Desde el del Madrid, Álvaro, 4 de diciembre 21:48Álvaro Vicente No me ha gustado nada cómo ha defendido la Real con los defensores parados, poco activos.

21:47 Iker Marín Si te confías dentro del área ante el Barça lo acabas pagando. Hay que ser más contundente y no andar con tonterías para despejar.

21:47Álvaro Vicente Se ha pinchado el globo rápido. ¿Cuántos partidos llevaba Remiro sin encajar en Anoeta? 21:47Iker Castaño Ahora es cuando más hay que apretar. Bastante desdibujado el equipo en ese primer tanto visitante. 21:46Jorge Sainz Problemas para sacar el balón de atrás y el Barcelona apretando bien 21:46 Doble ocasión del Barça, Dembele lanza el balón al poste, Zaldua está nefasto no sacando el balón del área con fuerza, el balón le llega a Ferran que centra al segundo palo donde el gabonés marca de cabeza a placer. 21:46Jon Agirre No puede ser. Despiste, regalo y gol. No puede ser...

21:46 Raúl Melero Poco entendible el gol que acaba de recibir la real, sin poder despejar el balón...

21:45 Marca Aubameyang en el 10' 21:45Álvaro Vicente ¿Qué hacía solo Dembelé en el segundo palo? 21:45 Gol de Barça 21:44 Minuto 10: 0-0 en Anoeta 21:44Álvaro Vicente Imanol se sienta. La primera vez que lo hace. Minuto 9.

21:43 Álvaro Vicente Halagos del Pitu Abelardo a la disposición en el terreno de juego de la Real.

21:42 Parece un 4-4-2 con Rafinha en zona Silva y Janu en banda izquierda 21:41 Primer disparo del Barça. Tiro desde fuera del área de De Jong. El balón se va fuera sin peligro.

21:41 Joseba Zaldua, capitán hoy, con Jordi Alba.



21:41Jon Agirre Pasados los primeros minutos, y aunque pueda haber sorpresa, no tiene pinta de que la afición de la Real haya cedido muchos abonos a los del Barça. Hacía tiempo que no se veía un ambiente así. Entrada de las de partido importante y mucho griterío. Ojalá sume, porque es de esos partidos en los que todo cuenta y contará 21:39Iker Marín Buena presión de la Real en salida de balón del Barça, estamos recuperando rápido y bien 21:38 Casi hace Isak la de Sadio Mané, que presionó al portero del Manchester City y logró el gol. 21:38Jon Agirre ¡Isak! Cuando se grita "presiona" es por algo. Uf, qué pena 21:37Álvaro Vicente Ambientazo. Ha entrado la Real con buen pie. Goazen.

21:37 Buena intervención de Diego Rico por la izquierda. Córner a favor de la Real

21:36 Y muchos pitos a Geri 21:36Jon Agirre Los minutos previos al partido de hoy han dejado bastantes momentos curiosos. Por ejemplo, descubrir caras de personas con las que llevas partidos y partidos compartiendo grada.Ahora ya, sí, tras las palabras de Zuru, que ruede el balón. Ojalá se cumpla su augurio y ganemos. 21:36Iker Marín Aupa Real!!! 21:35 El partido ya ha comenzado en Anoeta. 21:35Raúl Melero Parece que sigue el 4-4-2 con Januzaj en el lugar de Silva

21:35 Homenaje a David Zurutuza.



21:35 Muchos pitos al Barça, como nunca en Anoeta, por el caso Piqué 21:34Raúl Melero Partidazo a la vista, empezando así con Zuru de jefe de ceremonias, solo nos puede esperar algo bueno!! 21:34Iker Castaño Grande Zuru, que se ha extendido un poco pero sigue siendo el mismo ejemplo como lo fue en el campo. 21:34 David Zurutuza a pie de campo: "He vivido muchas cosas con esta camiseta, con vuestro apoyo y aplausos (a la afición) todo ha sido mejor. Ahora soy como vosotros, un aficionado más y os entiendo. Sufro pero estoy muy orgulloso de este equipo y de este momento que vivimos. Agradezco a mi mujer e hijos que han sabido relativizar los momentos difíciles del fútbol y a mi aita, el que siempre me ha seguido a todos los lados. Le echo de menos. Y a mi ama, que ha sido mi primera fan. Aupa Reala!!!" 21:33Iker Castaño Buenas noches, gabon denoi. Se hace raro medirnos en la jornada 33 a un rival directo como el Barcelona. Vamos a ver si somos capaces de aprovecharnos del mal momento del cuadro azulgrana, que no se guarda nada y recupera a Piqué y Alves en la zaga.

21:33 Jorge Sainz Gabon. Zurutuza, gozando en el terreno de juego sin pistas.

21:30 Hora de David Zuturuza.Sale con su mujer e hijos al campo. Aperribay ya le coloca la insignia de oro y brillantes de la Real.Se escucha el 'Zuru, Zuru' en el campo

21:29 Por cierto, pita Del Cerro Grande.Ojalá que los acontecimientos de la semana, ya saben el Geri-Rubi, no afecte en sus decisiones. 21:27 Saltan los jugadores de ambos equipos al verde, bufandas txuri-urdin al viento. Ya suena el himno realista¡Aúpa Real! 21:26Jon Agirre Gabon!Noche de las bonitas e importantes. Partido que vete tú a saber cómo sale. El rival viene de malos resultados y un ambiente enrarecido, pero sigue teniendo jugadores que dan respeto.A esperar que la Real salga enchufada, no es noche para hacer regalos 21:26 Efeméride del día, hoy es el cumpleaños de Mikel Oyarzabal, el eibarrés cumple 25 años. Los 3 puntos de sus compañeros seguro que son el mejor regalo para él.

21:23 En los últimos cinco enfrentamientos ligueros en la Liga entre Real Sociedad y Barcelona en Donostia se han dado los siguientes resultados: 1-1, 2-4, 1-2, 2-2 y 1-6. Es hora de que los txuri-urdin vuelvan a ganar a los culés.

21:21 Álex Remiro suma 7 partidos ligueros seguidos imbatidos en casa e iguala el récord de Arconada de hace 42 años. La Real con 6 es el equipo de la Liga que menos goles ha recibido en casa durante el campeonato. 21:19 En la previa del partido, la Real Sociedad va a homenajear a David Zurutuza por su trayectoria. El presidente Jokin Aperribay le entregará la insignia de oro y brillantes. Sobre el pelirrojo ha dicho el presidente txuri-urdin que "Zuru ha estado en el primer equipo de la Real 13 años, en una generación que llevó a la Real de Segunda a Champions". Hoy se volverá a escuchar en Anoeta el mítico 'Zuru, Zuru' 21:17 Aperribay en el micrófono de Movistar: "Espero una parrido muy difícil, el Barça ha perdido los dos últimos partidos, a ver si podemos cogerle el pulso y ganarles. Es cierto que nos han encajado pocos goles, con porterías a cero. Eso está bien, pero ojalá podemos meter las ocasiones que generamos".

21:14 Los jugadores de la Real ya calientan en el césped de Anoeta.