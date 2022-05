La Champions ya es un imposible para la Real Sociedad

La Real Sociedad tiene más difícil su sueño de la Champions tras consumarse este miércoles por la noche la victoria del Atlético de Madrid en Elche (0-2) que deja el cuarto puesto, que ahora ocupa el Sevilla tras empatar en casa ante el Mallorca (0-0), a diez puntos con solo nueve por disputarse.

Los últimos tropiezos ante Rayo Vallecano y Levante han impedido al conjunto de Imanol Alguacil pelear hasta el final por esa cuarta plaza y repetir el éxito alcanzado en la temporada 2012/2013. Claro que en su mano tiene este jueves sellar con una victoria ante el Cádiz su tercer pasaporte europeo consecutivo y tratar en las dos últimas jornadas que esa plaza continental sea en la Europa League.

El Atlético hizo los deberes en el Martínez Valero y se quitó un peso de encima con su clasificación matemática para la Champions. Cunha, a centro de Lodi, adelantó a los colchoneros en la primera mitad haciendo bueno el dominio del Atlético. Y De Paul certificó la victoria en la reanudación tras asistencia de Griezmann.

El Sevilla, por su parte, volvió a decepcionar y no pudo asegurarse matemáticamente su plaza en la máxima competición europea. Los de Lopetegui volvieron a evidenciar sus problemas y no pudieron con un Mallorca al que el punto no le saca del descenso, aunque le acerca al Cádiz, al que ahora tiene a dos puntos.

También se acerca a la permanencia el Alavés, que salvó su primer match-ball superando al Espanyol (2-1). De la Fuente abrió el marcador muy pronto, pero De Tomás, de penalti, igualó la contienda.

La expulsión de Herrera por doble amarilla nada más iniciarse la segunda mitad facilitó la labor de un conjunto babazorro que encontró la victoria con un nuevo tanto de Escalante.

Por último, Osasuna y Getafe firmaron tablas en un encuentro en el que Oier, cuya salida del club rojillo a final de temporada se ha anunciado esta semana, hizo el 1-0 antes de que Lucas Torró marcara en propia puerta acercando la permanencia a Getafe.

Athletic: elecciones el 24-J

Las elecciones a la presidencia del Athletic serán el 24 de junio, según anunció ayer el club. Aitor Elizegi, actual presidente, cesará en sus funciones este domingo, el mismo día del partido frente a Osasuna. A partir de ahí, el Athletic quedará regido por una junta gestora.

La gran novedad es que por primera vez los comicios se celebrarán en San Mamés y no en Ibaigane como era habitual. Por el momento el único cándidato que ya ha anunciado oficialmente su intención de presentarse ha sido Ricardo Barkala, mientras que Iñaki Arechabaleta trabaja para confeccionar una plancha con la que presentarse. El plazo de presentación de candidaturas quedará abierto el 26 de mayo y finalizará el 4 de junio.

Con un ojo a lo que haga el Villarreal en su visita a Vallecas La Real juega hoy también en Vallecas, donde el Villarreal visita al Rayo Vallecano desde la 20.00 horas. El conjunto de Emery está tres puntos por detrás en la clasificación, pero ganó 1-3 en Anoeta y el domingo recibe en La Cerámica a los de Imanol. El 'submarino amarillo' llega después del golpe que supuso caer en las semifinales de Champions contra el Liverpool pero se recuperó bien el domingo ante un Sevilla (1-1) al que debió ganar. Emery, que necesita refrescar a un equipo que lleva mucho cansancio acumulado, podría dar entrada en el once a Mandi en la defensa y a Trigueros en el centro del campo. Atacantes como Gerard Moreno, Danjuma y Yéremi siguen siendo dudas. Con la salvación matemática en el bolsillo, el Rayo no se juega nada pero los de Iraola vienen de sumar 8 puntos de 12 posibles y están fuertes. El técnico guipuzcoano podría dar entrada a algunos de sus jugadores no habituales.