Los catorce mosqueteros de la Real sociedad

La Real Sociedad siempre ha tenido una relación muy estrecha con su vecina Francia y no ha dudado ni un solo instante en mirar a las jóvenes promesas formadas en ese país. Pero no siempre se ha hecho con los servicios de jugadores ya preparados para jugar en la élite, sino que ha optado fichar e incluirlos en el organigrama formativo del club txuri-urdin desde categorías bien tempranas. El ejemplo más significativo es el del flamante campeón del mundo Antoine Griezmann.

Pero 'El Principito' no ha sido el único jugador francés que ha destacado y que ha pasado por las filas del conjunto blanquiazul. Hasta catorce futbolistas han vestido o visten la elástica txuri-urdin en la época moderna. El último en recalar ha sido el central Modibo Sagnan, procedente del Lens que entrena Montanier, aunque no vestirá de blanco y azul hasta la próxima temporada. Dos compatriotas le esperarán en Zubieta a partir de agosto: Robin Le Normand y Näis Djouahra. Quién mejor que Eric Olhats (Baiona, 1962), descubridor de Griezmann y extécnico de la Real hasta hace bien poco, para arrojar algo de luz sobre el gran rendimiento que están ofreciendo últimamente los futbolistas franceses en el fútbol mundial. «El fútbol francés se encuentra en un gran momento de forma. Creo que en San Sebastián y Gipuzkoa no se es consciente del gran atractivo que tiene para los jugadores franceses recalar en la Real. Para ellos es una gran oportunidad llegar a la élite del fútbol y firmar un contrato profesional. La Real sirve en muchos casos como plataforma para llegar a clubes de élite, con todo el respeto al club txuri-urdin».

De los catorce futbolistas franceses que han pasado por Zubieta, no todos han conseguido triunfar. «Muchos de esos jugadores llegan a San Sebastián siendo muy jóvenes y aquí no tienen compañeros con los que poder hablar. En ocasiones el choque cultural, pese a ser países vecinos, es muy grande».

Bien es cierto que pese a no hacerse un hueco en el primer equipo y no llegar a sumar muchos minutos, la mayoría de estos futbolistas han firmado contratos profesionales con la Real. «El caso que mejor refleja esta situación es la de Kevin Rodrigues. No ha tenido suerte en los últimos meses, pero ha llegado a renovar su contrato y eso dice mucho del trabajo que ha estado realizando a lo largo de los últimos años».

Así los ve Eric Olahts

Modibo Sagnan Temporada 2019-2020 «Me gusta más como central»

El defensa nacido en Saint-Denis comenzará su andadura en la Real la próxima temporada. «Es un defensor con una gran proyección. Tiene un gran golpeo con su pierna izquierda y unas condiciones físicas realmente buenas para trabajar en defensa. También puede jugar como lateral izquierdo, aunque brilla mucho más en el eje de la zaga. Fui yo quien le dijo a Loren que lo fichara».

Näis Djouahra Temporada 2018-2019 «Es un jugador diferente»

Una de las grandes sensaciones del Sanse esta temporada y el último jugador que ha traído Olhats a Zubieta. «Es un jugador diferente que actualmente no se encuentra en el mercado. Tuvo ofertas de Inglaterra e Italia, pero decidió venir a la Real. Espero de corazón que pueda jugar tres o cuatro partidos con el primer equipo para que se pueda ver el potencial que tiene».

Theo Hernández Temporada 2018-19 «Coincidió con mi salida de la Real»

El lateral marsellés hará las maletas al término de esta temporada para regresar, salvo sorpresa mayúscula, al Real Madrid. «La llegada de Theo coincidió con mi salida de la Real, pero creo que todos sabemos el potencial que tiene a sus 21 años. He escuchado en las últimas semanas alguna crítica hacia su rendimiento, pero creo que es un gran lateral con mucho futuro por delante».

Robin Le Normand Temporada 2016-17 «Va a ser el futuro de la Real en defensa»

El de Pabu es uno de los defensas del futuro del primer equipo. Ya ha debutado en la élite y lo ha hecho a las mil maravillas. «Va a ser el futuro de la Real en la defensa. Antes de llegar a San Sebastián no pasó por un buen momento. Es un futbolista muy trabajador y voluntarioso y gracias a ello se ha ganado la renovación con la Real. Estoy muy contento por él».

Kevin Rodrigues Temporada 2016-17 «No está teniendo suerte»

El internacional con Portugal ha recaído de la lesión que sufrió en febrero en su gemelo. «No está teniendo suerte esta temporada y además su camino para llegar a la élite no ha sido sencillo. En el Toulouse apenas jugó, pero creo que tiene un gran potencial en los futuros años. Ha firmado un contrato profesional y eso es lo más importante para estos jugadores».

Víctor Fuchs Temporada 2012-13 «Tenía mucha competencia»

Su último club ha sido el FC Hyères, la cuarta liga de fútbol más importante de Francia. «No tuvo suerte en la Real. Llegó con 20 años y no tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo. Tenía mucha competencia en el centro del campo. La dirección deportiva se planteó su salida y estuvo jugando en el Tudelano para después pasar por las filas del Bergerac».

Jonathan Nanizayamo Temporada 2010-11 «Le faltó una oportunidad»

Actualmente milita en las filas del US Quevilly-Rouen Métropole, en la Tercera División francesa. «Llegó a firmar un contrato profesional, pero creo que le faltó una oportunidad con el primer equipo. Es un delantero con mucho gol, aunque en la Real apenas brilló. Ha tenido una carrera muy extensa en diversos clubes de Francia y también llegó a jugar en Bulgaria».

Antoine Griezmann Temporada 2009-10 «Zubieta le formó para ganar los títulos que ha logrado»

Qué decir de Antoine Griezmann. El mejor jugador francés que ha pasado por la Real y posiblemente el futbolista más en forma de 'Les Blues' con el consentiemiento de Mbappé. «La trayectoria de Antoine habla por sí misma. Ha logrado dos veces ser el tercer jugador en el Balón de Oro y el año pasado logró la Copa del Mundo con su país. La Real ha sido todo para él. Aquí se ha formado como jugador y creo que siempre ha demostrado estar muy agradecido al club que le vio crecer. En Zubieta se formó para poder lograr los títulos que ha conseguido hasta hoy. Es uno de los mejores futbolistas que conozco y solo tengo buenas palabras sobre Antoine».

Liassine Cadamuro Temporada 2008-09 «Con más rigor habría llegado lejos»

Esta misma temporada ha jugado en Segunda con el Nástic pero en el mercado inviernal fichó por el CS Concordia Chiajna rumano. «Probó en el rugby antes que en el fútbol. Es uno de los jugadores con más calidad y técnica que he visto, incluso llegó a jugar la Champions, pero en la Real no terminó de cuajar. Con más rigor y trabajo podría haber llegado muy lejos».

Boukary Dramé Temporada 2008-09 «Coincidió en el lateral con Castillo»

Actualmente se encuentra sin equipo, pero ha tenido una carrera exitosa en Italia, más en concreto en el Chievo y en el Atalanta. «Fue otro de los jugadores que le traje yo a San Sebastián, pero durante su etapa en la Real en Segunda coincidió en el lateral izquierdo con Xabi Castillo. Podemos hablar de un fracaso porque creo que solo jugó un par de partidos».

Giovanni Sio Temporada 2007-08 «La Real fue su rampa para ser profesional»

Ha pasado por la Bundesliga e incluso por el Al Ittihad de Emiratos Árabes. Actualmente milita en el Montpellier, donde solo ha jugado un partido esta temporada. «Vino a la Real procedente del Nantes, que no quería seguir contando con él. El conjunto txuri-urdin fue la rampa para que lograse convertirse en profesional y el Augsburgo llegó a pagar por el 6 millones en 2012».

Jérémie Bréchet Temporada 2004-05 «Es un caballero de los pies a la cabeza»

Es de los pocos jugadores franceses que han pasado por la Real que ya está retirado, aunque a sus 39 años estuvo jugando la pasada temporada en el G. Ajaccio. «Es un caballero de los pies a la cabeza. Muy buen central, pero las lesiones no le respetaron en San Sebastián. Llegó a la Real procedente del Inter de Milán con muy buen cartel. Tenía mucho talento».

Lionel Potillon Temporada 2003-04 «Coincidió con Raynald Denoueix»

Como Brechet, es otro de los jugadores que ya no está en activo. Terminó su carrera en el FC Sochaux previo paso por el PSG. «Llegó a la Real en 2003 y jugó 20 partidos en Primera División. Compartió el puesto de lateral izquierdo con Agustín Aranzabal. Era un jugador muy voluntarioso. Fue un futbolista importante para Raynald Denoueix».

Stephane Collet Temporada 2000-01 «Vino procedente del Strasburgo»

Como nuestros dos anteriores protagonistas, Collet colgó las botas hace tiempo. Actualmente tiene 46 años y su último club fue el Rapid de Menton. Le fichó Clemente y se operó la rodilla por su cuenta sin avisar al club. «Vino procedente del Strasburgo. No tengo mucha más información sobre él, aunque recuerdo que no llegó a jugar mucho. Vino procedente del Strasburgo».