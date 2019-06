Cumpleaños Casillas comía pescado gracias a... ¡Arconada! Foto de Arconada con la camiseta de la selección española subida por Casillas a sus redes sociales. Hoy cumple 65 años Luis Miguel Arconada y el portero del Oporto ha contado una divertida anécdota sobre cómo era engañado por su madre IKER MENDIA Miércoles, 26 junio 2019, 14:45

Hoy cumple 65 años una leyenda de la Real Sociedad. Luis Miguel Arconada alcanza la 'edad de jubilación' e Iker Casillas ha querido felicitarle de una forma muy original. Ha contado una anécdota de cómo logró su madre que comiera sardinas.

«Recuerdo sentarme a comer en la mesa. Tendría 4 o 5 años. Mi madre había hecho una ensalada y unas sardinas para cenar. No me gustaba mucho el pescado a esa edad. Aun tengo grabado en mi cabeza lo que me dijo mi madre: 'si quieres ser portero, tienes que comer sardinas. He hablado con la mamá de Arconada y eso es lo que come para saltar mucho a por la pelota'. Obviamente, mi madre no habló en su vida con la mamá de Arconada», ha apuntado Casillas en sus redes sociales.