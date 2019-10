Fútbol Vela bate el récord histórico de la MLS al marcar 34 goles Carlos Vela cerró con tres goles ante los Colorado Rapids una temporada regular de ensueño en la MLS. Ganó la Bota de Oro de la temporada regular tras firmar un hat-trick ante los Colorado Rapids con el que supera el registro de Josef Martínez DV SAN SEBASTIÁN. Martes, 8 octubre 2019, 06:43

El 'Decision Day' terminó siendo histórico para Carlos Vela. El exjugador blanquiazul consiguió en la pasada madrugada un hat-trick ante los Colorado Rapids con el que superó a Josef Martínez como el jugador de la MLS con más goles en una temporada.

El internacional mexicano se estrenó a la media hora con un disparo de pierna izquierda con el que colocó el balón en la escuadra de Tim Howard, el portero del Colorado Rapids. El capitán de Los Ángeles llegó a este partido con 31 dianas y en cuestión de minutos superó lo hecho por Josef Martínez la campaña anterior. Este tanto, además, significó el primero que le marcaba a Howard en su carrera, ex del Everton y Manchester United. Más tarde Vela convirtió dos goles más hasta alcanzar los 34. Uno de chilena y el otro de zurda al empujar una diagonal por derecha de Brian Rodríguez, ya en la segunda parte.

Contento con sus decisiones

La estrella del LAFC habló tras haberse adjudicado la Bota de Oro de la MLS y escribir su nombre como el jugador con más goles en una temporada regular. El de Cancún aseguró que todo terminó salió a pedir de boca para que fuera la figura ante los Rapids de Colorado. «No iba pensando en que tenía que meter dos o tres goles para ser el máximo anotador. Solamente quería yudar al equipo a alcanzar el récord de puntos. Al final, todo se dio de la manera perfecta para que me quedara como máximo goleador del torneo».

Ahora quiere que ese logro individual tenga su reflejo con un buen remate en los play-off por el título. «Al terminar la temporada y ver todo el éxito que hubo, siempre es bueno tener la recompensa de todo lo que hizo. Hay que ir siempre a por más, hay que ser ambiciosos y ojalá podamos ganar el torneo». Respecto al nombramiento como jugador más valioso, el capitán de Los Ángeles confía en adjudicárselo: «Lo del MVP no es mi decisión, pero ojalá me lo lleve. Hice mi máximo esfuerzo, ayudé a mi equipo a ser histórico y di lo mejor que tenía».

También añadió que se siente tranquilo tras la decisión tomada hace casi dos años de recalar en el fútbol norteamericano tras concluir su periplo en la Real. «Estoy muy contento con mis decisiones a lo largo de mi carrera. Podrán ser buenas o malas, pero en el fondo es lo que yo quiero y me hace feliz a mí. Siempre debo decidir por mí, no por lo que piensen los demás». Al finalizar el encuentro, la MLS no perdió el tiempo y le hizo entrega de la Bota de Oro como máximo anotador del torneo.

Entre las felicitaciones que recibió figuraba una muy especial, la del legendario jugador de baloncesto Magic Johnson, que forma parte de la directiva de la franquicia de Los Ángeles y le dejó escrito en twitter: «Desde el grupo de propietarios de LAFC felicitarte por romper el récord de anotaciones de la temporada regular de la MLS con 34 goles».