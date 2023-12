Carlos Vela vuelve a San Sebastián por navidad. El exfutbolista de la Real Sociedad guarda un especial cariño por la ciudad que le acogió durante seis años, en la que conoció a su esposa Saioa Cabiñano y en la que nació su hijo mayor, Romeo, en 2016. La pequeña de la familia es una siempre sonriente India, nacida en 2020 en Los Ángeles.

La familia ha vuelto a Europa tras finalizar la temporada de la MLS, la liga en la que participa el club en el que milita el delantero mexicano, el Los Angeles Football Club. El jugador se despidió de la Real Sociedad justo hace seis años para comenzar su andadura en la competición estadounidense, donde es una de las grandes estrellas y ne la que ha disputado ya 170 partidos materializando 92 goles con una media de 0,54 por encuentro.

Hace diez días Carlos Vela disputó precisamente la final de la MLS, en la que también juega otro ex ilustre de la Real Sociedad como es Asier Illarramendi, ante el Columbus Crew. El equipo de Los Ángeles perdió por 2-1 y no pudo repetir título por segundo año consecutivo.

Antes de pasarse por Donostia, la familia disfrutó ya de unos días en Madrid donde además Carlos Vela pudo reencontrarse con el otro delantero junto al que hizo leyenda en la Real Sociedad, su gran amigo Antoine Griezmann. Entre ambos marcaron una época con sus goles y asistencias y en las tres temporadas en las que coincidieron dejaron para el recuerdo sus abrazos en las celebraciones de los goles, algo que han recreado en una foto que difundió el futbolista francés en su perfil de Instagram:

El abrazo entre Carlos Vela y Antoine Griezmann hace unos días. Instagram / antogriezmann

Saioa Cañibano, periodista donostiarra de 33 años, vuelve así a su casa y comparte con su seguidores imágenes de paisajes de San Sebastián, como otra foto en la que se ve la catedral del Buen Pastor. La joven acompaña a Carlos Vela en su aventura estadounidense que ahora está en el aire ya que el delantero mexicano ha finalizado su contrato con el LAFC. Hasta enero no comenzarán de nuevo los entrenamientos, y existe la duda en México si volverá a su tierra para defender los colores de algún equipo de la liga de su país.

«Me encantaría seguir en la MLS porque me encanta Los Ángeles. Desde que llegué me he sentido como en casa, en la ciudad y en el club, todo bien, han sido muy buenos cinco años, pero sabemos que no sólo es decisión mía continuar, no sólo es decisión del club. Es algo que tenemos que valorar. Hay que ver si es la mejor opción el seguir juntos y si no seguir adelante. Al final hay más equipos y alguno tendrá ganas de contar conmigo», explicó recientemente al medio Lower.com.

En la misma entrevista, Carlos Vela, que en marzo cumplirá 35 años, tampoco descartó una retirada ya que «cada vez cuesta más disfrutar jugar, mentalmente también llega un cansancio fuerte. A veces es mejor parar a tiempo que seguir arrastrándose. Hay que parar en el momento adecuado».