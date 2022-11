Carlos Fernández se retira lesionado de la que fue su casa

Carlos Fernández ha tenido que dejar el que fuera su campo en el minuto 10 tras sufrir, al parecer, un pinchazo en la parte posterior del muslo a la hora de iniciar una carrera. Ha sido sustituido por el nipón Take Kubo, que regresaba a la convocatoria tras caer lesionado el pasado 27 de octubre ante el Omonia en Nicosia.

El delantero de Castilleja de Guzmán se ha echado al suelo y tras hablar con los médicos ha decidido no continuar, retirándose del terreno de juego disgustado y dolorido. Eso sí, el sevillano ha recibido una atronadora ovación por parte de su afición hasta la temporada 20/21, cuando se desvinculó del club hispalense, concretamente en enero de 2021, para firmar hasta 2027 por el conjunto txuri-urdin.

El último gol, ante el Sevilla

Da la casualidad, y no podrá ser en esta ocasión, que el último tanto que anotó el atacante realista en partido oficial fue ante su ex equipo el 18 de abril de 2021 en el Reale Arena, gol que no celebró. Año y medio después y tras sufrir una grave lesión, el delantero buscará cortar la sequía goleadora después del parón por el Mundial, si acaba confirmándose su lesión y no juega minutos en Copa ante el Cazalegas.