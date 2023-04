Carlos Fernández se incorpora este jueves al grupo en Zubieta

Carlos Fernández se incorporará este jueves al grupo en Zubieta en la penúltima sesión de trabajo de la semana antes de afrontar el duelo liguero del sábado (18.30 horas) contra el Getafe en Anoeta. El delantero ha dejado atrás las molestias que le hicieron perderse el choque de La Cerámica y apunta a entrar en la convocatoria para medirse al cuadro azulón.

El sevillano tuvo que parar la semana pasada por culpa de unos problemas físicos en la zona del cuádriceps a pocos días del encuentro contra el Villarreal y desde entonces no ha vuelto a ejercitarse junto al resto de sus compañeros. El lunes no trabajó en la clásica sesión de recuperación con los compañeros que no fueron titulares y los que no jugaron en Vila-real y este miércoles también se mantuvo al margen del grupo en la primera sesión al completo.

Sin embargo, mañana sí que se espera que pueda ejercitarse con normalidad, a tiempo para ser de la partida el sábado. Imanol ya dejó entrever la semana pasada que no se trataba de una dolencia grave. «No es gran cosa. Para este partido no va a llegar, pero para la semana que viene va a estar. Tiene unas ligeras molestias en el cuádriceps sin mucha gravedad», declaró entonces descartándole para el encuentro contra el Villarreal, pero adelantando a su vez que contaría con el jugador para jugar contra el Getafe.

Este último contratiempo que ha sufrido el futbolista apenas le ha dejado siete días fuera de combate. Además, la zona afectada es una diferente a la que ha venido teniendo problemas esta temporada, por lo que se entiende que no guarda relación con los anteriores percances que le obligaron a estar parado durante diferentes momentos del curso.

Carlos Fernández se perdió el primer mes de competición por una rotura de fibras en el bíceps femoral izquierdo y después se marchó lesionado al parón por el Mundial al recaer en la misma zona en el Sánchez Pizjuán. En un amistoso contra el Rayo en Anoeta, durante el periodo mundialista, volvió a visitar la enfermería por la misma dolencia y estuvo mes y medio parado.

En busca de la continuidad

Por culpa de estos reveses, solo ha sido titular en ocho de los 39 partidos oficiales que la Real lleva disputados esta temporada. Su última participación fue contra la Roma en Anoeta. Jugó media hora y acabó expulsado. Unos días antes, en Mallorca, fue titular y puso fin a una sequía goleadora de 23 meses tras anotar su segundo gol como jugador blanquiazul. En aquel encuentro vio la quinta amarilla y fue baja ante el Elche, justo antes del parón internacional. Con su regreso busca encontrar la continuidad necesaria.