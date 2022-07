No volvió por bulerías, pero volvió. No era el del Toulouse un partido cualquiera para Carlos Fernández Luna (Castilleja de Guzmán, Sevilla, 22 de mayo de 1996), quien volvió a enfundarse la camiseta de la Real casi un año después. El delantero andaluz dejó media hora de buenas sensaciones, Imanol no quiso darle por precaución la mitad de partido y despachó de forma solvente la primera prueba de fuego después de una lesión.

Porque en Zubieta los compañeros, aunque se emplean al 100%, saben por lo que ha pasado y suele haber algo de precaución. No así los rivales, con lo que saltar, chocar, cuerpear o regatear no tienen nada que ver en un entrenamiento que en un partido. Su participación del sábado solo es el inicio y de ahí volverá a crecer para ir, poco a poco, siendo aquel jugador por la que la Real pagó diez millones de euros.

DATOS DNI Nació en Castilleja de Guzmán (Sevilla) el 22 de mayo de 1996.

Trayectoria Formado en la cantera del Sevilla, debutó con el primer equipo en Liga antes de los 18 años contra la Real. Jugó cedido en el Deportivo (18/19) y el Granada (19/20) antes de fichar por la Real en el mercado de invierno.

10 millones Pagó la Real al Sevilla. Firmó hasta 2027. Hasta ahora ha participado en 13 partidos oficiales y un amistoso.

Posiblemente estemos ante el cuarto fichaje de la temporada tras los de Mohamed-Ali Cho, Brais Méndez y Takefusa Kubo. Está siendo grande la metamorfosis en el equipo txuri-urdin, y las salidas de los jugadores de ataque, caso de Januzaj, Portu, Sorloth o Rafinha, están teniendo sustitutos. Hay muchas ganas de ver a Carlos Fernández como nueve solitario arriba o asociándose con Alexander Isak. Partidos seguro que va a tener el de Castilleja de Guzmán, que estará deseando celebrar su segundo gol con la Real. El primero ya lo festejó, precisamente ante el Sevilla, aunque no sirvió para ganar.

Aquella tarde en Alkmaar

Los nubarrones se cernieron sobre Carlos Fernández un 31 de julio de 2021. Lo que se suponía iba a ser una buena prueba, un test para ir cogiendo sensaciones, se tornó en una pesadilla para el delantero andaluz. Transcurría el minuto 20 del amistoso que jugaba la Real contra el AZ Alkmaar –el equipo que un año atrás se había medido en la fase de grupos de la Europa League–, cuando Carlos Fernández notó un chasquido en la rodilla que le obligó a parar. En una acción defensiva al ir a frenar una incorporación del lateral izquierdo Oosting se le desequilibró la rodilla derecha en el apoyo y cayó al suelo entre grandes muestras de dolor. No estaba Isak ese día y con Willian José en la rampa de salida, los focos viraron hacia el de Castilleja de Guzmán como principal actor para llegar al gol. Aquella tarde fue una de las peores de su vida.

Las claves Fernández fue operado de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha

El sevillano encaja en los dos dibujos que suele emplear Imanol, tanto el 4-3-3 como el 4-4-2

Al día siguiente, las pruebas médicas que se le practicaron fueron claras: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, con lo que decía adiós a la temporada con un tiempo estimado para reaparecer de nueve meses.

Fernández fue operado por el doctor Ramón Cugat y su equipo en Barcelona. En la nota posterior, la Real destacó que «han realizado, de manera satisfactoria, una plastia para reconstruir el ligamento cruzado anterior con el tendón rotuliano y una regularización del menisco externo».

Lesión en otra rodilla

El delantero txuri-urdin, que el sábado volvió a sentir lo que significa ser futbolista, tuvo años atrás otra lesión de gravedad. Fue en su etapa en el filial del Sevilla. En octubre de 2016 se rompió el ligamento cruzado de la otra rodilla, la izquierda, cuando con 20 años formaba parte de la dinámica de trabajo del primer equipo andaluz. Entonces se lesionó durante un entrenamiento y fue operado tres semanas después en Barcelona también por el doctor Cugat, que le reconstruyó el ligamento en una articulación que no presentaba ningún daño añadido. A los seis meses se reincorporó al grupo y pudo empezar la temporada 17/18 con el filial sevillista desde la primera jornada.

Carlos Fernández puede considerarse como un nuevo fichaje después de pasar en blanco la pasada temporada. Los viajes, el estudio del rival, el descanso post partido fueron sustituidos para él por horas en el gimnasio, pesas, trabajo sobre la bicicleta y mucha labor en solitario acompañado por los fisios y recuperadores del club. Ahora se le puede considerar como la cuarta incorporación, junto a las de Mohamed-Ali Cho, Brais Méndez y Take Kubo.

Diferente a Sorloth

El andaluz poco tiene que ver con Sorloth, quien arribó en Zubieta precisamente para sustituirle. Tan solo se le pudo ver en once encuentros con la zamarra realista en Liga, más dos encuentros coperos. De uno de ellos guardará un recuerdo imborrable porque el ariete estuvo dos minutos sobre el campo en el partido ante el Athletic que supuso la Copa.

En el choque del sábado dio varias muestras de lo que va a poder aportar. Es versátil y, a diferencia de Sorloth, va mucho mejor de cabeza. Se descuelga a ambas bandas para descongestionar de tráfico los pasillos interiores y también para ofrecer algún apoyo cuando haya que jugar en largo. Encaja perfectamente en los dos dibujos más usuales que suele emplear Imanol, tanto el 4-3-3 como el 4-4-2. En el primero puede jugar como referente y en el otro, junto a Isak o bien acompañado como segunda punta por otro jugador de características diferentes al delantero de Solna.

La pasada temporada, uno de los lunares del equipo fue la falta de gol. No por ocasiones generadas, sino por la escasez en la materialización. Habrá que exigir a Carlos Fernández, como al resto de delanteros, más puntería. Los 13 goles que logró el andaluz en su etapa cedido en el Granada son su mayor registro. Seguro que el cuarto fichaje de la Real no defrauda.

