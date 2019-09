Cargados de moral Desde mi banda izquierda Los jugadores están tan implicados y comprometidos, que los cambios de Imanol, en posiciones importantes, no se notan ROBERTO LÓPEZ UFARTE Domingo, 29 septiembre 2019, 20:25

El estado de ánimo de la Real es tan elevado que incluso con los tres cambios que hizo Imanol, el equipo no se resintió. Y fueron tres cambios importantes, el portero, el lateral derecho y el pivote. Así se demuestra la importancia de tener una plantilla en la que todos los jugadores están implicados y comprometidos en tareas tanto ofensivas como atacantes.

Desde el primer minuto el equipo fue a por el partido y se vio que el Alavés era un equipo menor. El once de Garitano no supo defender las embestidas de la Real, que se fue imponiendo en el centro del campo, en donde Odegaard campaba a sus anchas. De repente, el noruego creó una superioridad en su zona deshaciéndose de un contrario con un caño espectacular y filtró un balón de gol a Oyarzabal que, ante una mala interpretación de la jugada por parte de Pacheco, marcó a placer.

Hoy juega la Real en el Sánchez Pizjuán. El Sevilla, que se las prometía felices en este comienzo de Liga, empieza a tener dudas después de dos derrotas consecutivas, en las que no ha conseguido mantener la intensidad durante los noventa minutos.

En Ipurua, el Sevilla barrió al Eibar en la primera parte de forma espectacular, pero se demuestra una vez más que el 2-0 no cierra definitivamente el resultado. Lopetegui, por los gestos que hacía, no entendió la falta de intensidad de los suyos en la segunda parte. El Sevilla, en todo caso, es un equipo rocoso, con un centro del campo en donde Banega es el alma del equipo. Juega con un 1-4-3-3, con jugadores en ataque que también marcan diferencias a título individual, como Munir por ejemplo.

Esta Real jugará sin complejos en un campo que siempre perdurará en mi recuerdo, por aquel partido en el que perdimos la imbatibilidad. Solo perdimos un partido en toda la temporada y no fuimos campeones. Aquel año fue el que mejor fútbol hicimos y por supuesto merecimos la primera Liga. Me queda el consuelo de haber sido el Sevilla el equipo al que más goles marqué, en una estadística que me dio el malogrado Josean Alkorta. Antes no teníamos tantos datos como ahora, que las máquinas te dan todas las estadísticas al momento, los porcentajes, la velocidad, la posesión, que el cuerpo técnico tiene que dar a sus jugadores. Antes era muy diferente.