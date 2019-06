Real Sociedad Cardona y Ávila complican la salida de Bautista a Osasuna DV Viernes, 28 junio 2019, 08:36

El delantero de la Real Sociedad, Jon Bautista, apunta a salir cedido para la siguiente temporada. El agente del jugador había ofrecido los servicios del delantero errenteriarra al Osasuna, pero el club navarra ha acabado fichando al catalán Marc Cardona y Chimy Ávila, hasta ahora en el Huesca. La punta de la Real Sociedad parece más cubierta que nunca. Con Willian José, la reciente llegada de Isak y sin saber qué pasará con Borja Mayoral, parece que Jon Bautista no contará con muchos minutos la próxima temporada. La opción de que recalase en la escuadra navarra no era una idea descabellada. El Osasuna acaba de ascender a Primera División y es normal que busque nuevas piezas para fortalecerse. Además, el hecho de que Jagoba Arrasate esté a los mandos del equipo navarro hacía todavía más viable la operación. A pesar de esto, no parece que Bautista acabe cedido en el Osasuna.