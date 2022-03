Carácter Mikel Oyarzabal

Seguro que Oyarzabal se habrá preguntado por qué esta lesión ahora en este momento tan inoportuno, al final de temporada, pero una vez sabido el alcance, solo vale pensar en ponerse en las mejores manos, no dudar en elegir al mejor médico y, sobre todo, pensar en ser competitivos después de la operación. Sin duda que los compañeros le ayudarán, pero habrá momentos de soledad donde el carácter positivo de Oyarzabal tendrá que aflorar para hacer frente al trabajo y la recuperación con paciencia y disciplina. Esta lesión también afecta a la plantilla por ser Oyarzabal el líder, y tendrá que reponerse para no venirse abajo. En mis tiempos, Bakero, Arconada y Zamora sufrieron lesiones parecidas y después pudieron jugar al máximo nivel. Yo mismo, en el 80, me tuve que operar de estenosis de uréter. Busqué al mejor urólogo, que estaba en Barcelona, y tras la operación volví y fuimos campeones dos años seguidos. Antes me habían diagnosticado que posiblemente tendría que dejar el fútbol. Por eso digo que no hay que perder nunca la esperanza de competir al máximo nivel.

Hablando del partido de hoy, el Sevilla juega con un 1-4-4-2, siendo el equipo que menos goles recibe. Es agresivo en defensa y tiene jugadores de mucho talento, como Rakitic. En todas las líneas tiene futbolistas que marcan diferencias, como el joven Koundé en defensa, que a veces pierde los nervios. Acuña y Diego Carlos, en el flanco izquierdo, tienen muchas experiencia, aunque vienen de lesión y no sé si jugarán. Jordán y Ocampos marcan diferencia en el aspecto físico, mientras que arriba En-Nesiry y Mir suman potencia, zancada y gol, aunque el segundo no va a poder jugar hoy.

El Sevilla jugó un partido muy duro el jueves, siendo eliminado en la prórroga, y demostró estar muy cansado, por lo que La Real tendrá que apretar desde el principio con presión alta y un ritmo fuerte. No obstante los sevillistas tienen una gran plantilla con muchos extranjeros. Una vez contabilicé el once completo extranjero. La Real tendrá que estar a la altura aunque no esté Oyarzabal y la plantilla debe dar un paso adelante. Puede que su falta propicie cambio de sistema. Pero de eso sabe Imanol.